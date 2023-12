“Os olhos do mundo estarão voltados para nós”, diz Lula sobre G20

Ele reiterou seu compromisso à frente da importante organização, que terá foco no combate à fome e à pobreza

Começa hoje a presidência do Brasil no G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia e a União Africana, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reiterou seu compromisso à frente da importante organização, que terá foco no combate à fome e à pobreza na agenda internacional.

“Vamos pautar, de forma contundente, o combate à crise climática e à urgência de uma nova governança global. Vamos trabalhar para construir um mundo melhor”, declarou o petista.

Começa hoje a presidência do Brasil no G20. O próximo encontro das vinte maiores economias do planeta acontecerá aqui, no Rio de Janeiro. O nosso país tem três importantes compromissos nessa presidência: colocar o combate à fome e à pobreza na agenda internacional, pautar, de… pic.twitter.com/n9zKKoY3sm — Lula (@LulaOficial) December 1, 2023

Esta é a primeira vez que o Brasil assume a presidência do G20, que foi formado em 1999 com o objetivo de buscar soluções após uma grave crise financeira internacional. O mandato tem duração de um ano, encerrando-se em 30 de novembro de 2024.