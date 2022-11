Black Friday tem mais promoções das 23h de quinta à 1h de sexta

A plataforma especializada em descontos aponta que, na média dos três últimos anos, o número de ofertas começou a crescer a partir das 16h da véspera

Apesar do nome, as promoções da Black Friday não acontecem somente nesta sexta-feira (25). Nas edições anteriores, o evento mais importante para o varejo teve um pico de ofertas entre as 23h da quinta anterior e 1h da sexta, segundo estudo da Promobit.

A plataforma especializada em descontos aponta que, na média dos três últimos anos, o número de ofertas começou a crescer a partir das 16h da véspera nas principais varejistas do país.

A média do número de descontos publicados por hora alcançou um pico de 209 às 23h da quinta, caiu para 195 à meia-noite de sexta e para 127 à 1h.

Além da madrugada anterior, os melhores períodos para comprar no dia da Black Friday são às 11h, às 14h e às 15h, quando foram publicados 156, 134 e 136 descontos por hora.

Neste ano, a quinta-feira que antecede a Black Friday coincide com a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Para Gabriel Alves, diretor de vendas e marketing da Promobit, o evento esportivo não vai afetar a dinâmica da Black Friday.

“Após os jogos, a expectativa de acordo com nossos dados é que o fluxo de pessoas comprando volte quase que instantaneamente e a disputa pelas boas promoções fique mais acirrada”, disse.

Contudo, dependendo da categoria de produtos que o consumidor estiver buscando, o período entre as 23h de quinta e a 1h de sexta pode não ser o mais favorável para encontrar uma boa oferta.

Por exemplo, o pico de oferta de roupas ou calçados deve ocorrer às 21h da quinta. O mesmo horário também vale para consumidores que buscam uma TV para assistir aos jogos do Brasil.

Já as promoções de celular começam a aparecer às 8h de quinta e atingem um pico na madrugada de sexta. A escalada começa às 21h da véspera e só começa a decrescer a partir da 1h da Black Friday.