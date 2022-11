Black Friday ou ‘Black Fraude’? Especialistas dão dicas de como evitar golpes

Celebrada no próximo dia 25, a data deve movimentar cerca de R$ 193 milhões no Distrito Federal

A Black Friday vem aí! A data, que tem como objetivo vender produtos com desconto, será celebrada no dia 25 de novembro. O período deve movimentar cerca de R$ 193 milhões somente no Distrito Federal. Neste ano, estima-se que 90,4% de empresários de 29 segmentos irão aderir aos preços promocionais, revela estudo feito pela Fecomércio-DF.

O órgão pontua que houve aumento na adesão de lojistas à Black Friday. Porém, é importante que os consumidores fiquem atentos a possíveis fraudes e propagandas enganosas feitas pelas empresas participantes. Jéssica Marques, advogada do escritório Kolbe Advogados e Associados, traz orientações de como não cair em golpes. “Oriento que o consumidor, que pretende comprar algum produto nesta época, faça uma pesquisa de mercado, verifique com antecedência o valor do produto por ele almejado, para saber se as empresas estão realmente concedendo desconto ou se elas estão aumentado o valor do produto e aplicando uma diminuição no valor, induzindo o consumidor a erro”, diz a especialista.

A advogada ressalta a importância do consumidor verificar a qualidade do produto comprado durante as compras para assim evitar aborrecimentos futuros. Nessa época, as empresas costumam alterar as regras de troca de produtos, o que não é errado.

A especialista Débora Gontijo, que também é advogada do Escritório Kolbe Advogados e Associados, explica que as trocas são obrigatórias quando tem defeito na fabricação. “Os estabelecimentos comerciais, não são obrigados a realizar a troca. O serviço é uma política interna em que a empresa concede esse benefício aos consumidores” conta.

As compras online também precisam de atenção. “O cliente precisa fazer todos os registros da compra, tirar fotos ou prints das páginas, para caso tenha algum problema de fraude consiga correr atrás dos seus direitos perante o judiciário, com todas as provas devidas”, destaca Débora.