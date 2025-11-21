Bitcoin despenca mais de 6% e atinge menor valor em sete meses

FOLHAPRESS

O bitcoin chegou a despencar mais de 6% nesta sexta-feira (21) e atingiu US$ 81.022 (R$ 434,18 mil), o seu menor valor em sete meses.

A principal criptomoeda do mundo não ficava tão baixo desde 10 de abril, quando fechou a US$ 79.695. Depois disso, ela não terminou o dia abaixo dos US$ 80 mil. Em seu ápice, o bitcoin chegou a valer US$ 126,31 mil em 6 de outubro.

Outra criptomoeda que desabou foi o ether, que caiu 6,68%, a US$ 2.686,17 (R$ 14,39 mil), menor patamar em quatro meses.

O momento mostra que as criptomoedas estão pressionados pela fuga generalizada de ativos mais arriscados na esteira de preocupações com os valuations elevados das empresas de tecnologia e enfraquecimento de apostas em cortes de juros nos Estados Unidos no curto prazo.

As criptomoedas são frequentemente vistas como um barômetro do apetite ao risco, e sua queda destaca a fragilidade do clima nos mercados nos últimos dias, com ações relacionadas ao setor de inteligência artificial -que vinham mostrando performance robusta- despencando e a volatilidade disparando.

“Se isso estiver refletindo o sentimento de risco como um todo, as coisas podem começar a ficar muito, muito feias, e essa é a preocupação agora”, afirmou o analista de mercado Tony Sycamore, da IG, sobre a queda do bitcoin.

De acordo com a empresa de monitoramento de mercado CoinGecko, cerca de US$ 1,2 trilhão (R$ 6,43 trilhões) foram perdidos em valor de mercado de todas as criptomoedas nas últimas seis semanas.

A queda do bitcoin ocorre após uma trajetória excepcional neste ano, que o levou a uma máxima histórica acima de US$ 120 mil em outubro, impulsionado por mudanças regulatórias favoráveis aos criptoativos em todo o mundo.

Mas analistas dizem que o mercado continua marcado por uma queda recorde em um único dia no mês passado, que resultou na liquidação de mais de US$ 19 bilhões em posições.

“O mercado parece um pouco desestabilizado, um pouco fragmentado, um pouco quebrado, na verdade, desde que tivemos aquela queda acentuada”, comentou Sycamore. Desde então, o bitcoin apagou todos os seus ganhos acumulados no ano e agora está com uma queda de 12% em 2025, enquanto o ether perdeu quase 19%.

O analista Alex Saunders, do Citi, afirmou que US$ 80 mil seria um nível importante, pois está próximo da média de reservas de bitcoin em ETFs.