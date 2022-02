BC: Número de consultas de CPFs e CNPJs no SVR chega a 66,003 mi até as 18h

De acordo com o BC, 12,201 milhões de cidadãos encontraram saldos em contas antigas, enquanto pouco mais de 88,612 mil empresas verificaram

O Banco Central divulgou um novo balanço de consultas realizadas no Sistema de Valores a Receber (SVR). Até as 18h desta terça-feira, foram 66,003 milhões de buscas por CPFs e CNPJs na plataforma da autoridade monetária, sendo 64,739 milhões de pessoas físicas e 1,263 milhão de pessoas jurídicas.

De acordo com o BC, 12,201 milhões de cidadãos encontraram saldos em contas antigas, enquanto pouco mais de 88,612 mil empresas verificaram a existência de valores a serem recuperados

Os valores a receber serão conhecidos apenas no momento do resgate, que foi escalonado em três grupos para evitar uma corrida bancária. A estimativa do Banco Central é de haja um total de R$ 8 bilhões a serem recuperados, dos quais R$ 3,9 bilhões devem ser liberados nesta etapa – para mais de 28 milhões de cidadãos e empresas.

Para saber quanto receberá de volta, será necessário estar cadastrado na plataforma Gov.br do governo federal, com um nível de acesso prata ou ouro – que demandam mais autenticações, como reconhecimento facial e autorização via aplicativo do banco. A divisão de agendamentos foi feita de acordo com o ano de nascimento ou de criação da empresa.

Quem não estiver apto agora poderá tentar novamente a partir de 2 de maio, quando uma nova fase será aberta na plataforma, incluindo mais “saldos esquecidos”.

