BC: Número de consultas de CPFs e CNPJs no SVR chega a 36,032 milhões

A plataforma foi aberta para consultas pela primeira vez em 24 de janeiro no site do da instituição, mas saiu do ar horas depois

O Banco Central atualizou nesta segunda-feira, 14, os números sobre as consultas realizadas no Sistema Valores a Receber (SVR). Até as 18 horas desta segunda-feira, 14, foram feitas 36,032 milhões de consultadas de CPFs e CNPJs no SVR. A plataforma foi aberta para consultas pela primeira vez em 24 de janeiro no site do da instituição, mas saiu do ar horas depois – por dois dias – devido à altíssima demanda de buscas.

Para resolver o problema, o Banco Central precisou criar um site exclusivamente dedicado ao sistema. Reaberta hoje, a consulta não apresentou instabilidades, de acordo com a autoridade monetária.

O novo serviço permite que a população confira se tem dinheiro ‘esquecido’ em contas encerradas com saldo disponível ou devido a tarifas cobradas indevidamente em operações de crédito, por exemplo. A consulta aos valores esquecidos será feita em duas fases. O BC calcula que há R$ 3,9 bilhões em valores ‘esquecidos’ nas instituições financeiras nessa primeira etapa, de 28 milhões de CPF e CNPJ. No total, são R$ 8 bilhões.

Caso tenha valores a receber, o usuário será informado sobre a data e o período para consultar e solicitar o resgate do saldo existente. Para dar andamento no processo, será necessário estar cadastrado na plataforma Gov.br, do governo federal.

A divisão de agendamentos se dará de acordo com o ano de nascimento – para pessoas físicas – ou de criação da empresa – para pessoas jurídicas.

Estadão Conteúdo