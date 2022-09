BC inglês adia decisão monetária para 22 de setembro, após morte de Elizabeth

O Banco da Inglaterra decidiu adiar a decisão de política monetária para 22 de setembro, em respeito ao luto pela morte da rainha Elizabeth

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu adiar a decisão de política monetária que ocorreria na próxima quinta-feira, 15, para 22 de setembro, em respeito ao luto pela morte da rainha Elizabeth. A monarca morreu na quinta-feira aos 96 anos.

“À luz do período de luto nacional que agora se observa no Reino Unido, a reunião de setembro de 2022 do Comitê de Política Monetária foi adiada por um período de uma semana”, anunciou o BoE, em publicação no Twitter.

Na quinta-feira, a autoridade monetária informou que as cédulas atuais de libras com a imagem de Elizabeth II continuarão tendo valor legal e que, em breve, anunciará planos para as notas.

Estadão Conteúdo