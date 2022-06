BC eleva previsão de crescimento do PIB para 1,7% em 2022

Segundo o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, o consumo das famílias foi o principal fator para a revisão para cima do PIB

Nathalia Garcia

O Banco Central revisou sua projeção para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) para este ano e espera agora uma alta de 1,7% na atividade econômica. A última estimativa, divulgada em março, era de 1%.

Segundo o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, o consumo das famílias foi o principal fator para a revisão para cima do PIB, seguido por um impacto positivo das exportações.

Ele disse também que a revisão está sobretudo relacionada ao resultado observado no primeiro trimestre do ano do que a uma mudança prospectiva de crescimento e espera uma desaceleração da atividade nos próximos trimestres.