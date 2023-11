BC divulgará trimestralmente resultados de PTC e PEF junto a reuniões do Comef

De acordo com a instituição, a divulgação dos relatórios faz parte dos esforços de ampliação da transparência da autoridade monetária

O Banco Central passará a divulgar trimestralmente os resultados da Pesquisa Trimestral de Condições de Crédito (PTC) e da Pesquisa de Estabilidade Financeira (PEF). O relatório da PTC sairá na quinta-feira da semana anterior à reunião do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) e o da PEF na quinta-feira da semana posterior ao encontro.

Com a reunião do Comef no dia 22 deste mês, as primeiras divulgações ocorrerão no dia 16, no caso da PTC, e no dia 30, no caso da PEF.

De acordo com a instituição, a divulgação dos relatórios faz parte dos esforços de ampliação da transparência da autoridade monetária.

O BC destaca que a PTC procura captar as tendências do mercado de crédito bancário a partir das percepções das principais instituições financeiras.

Os respondentes avaliam as condições de oferta e demanda de crédito, incluindo seus principais fatores, observadas no último trimestre e as expectativas para o trimestre seguinte.

Já a PEF tem por objetivo captar a percepção das instituições financeiras sobre a estabilidade do Sistema Financeiro Nacional (SFN) em várias dimensões, incluindo riscos prospectivos, confiança na estabilidade e avaliação sobre os ciclos econômico e financeiro.

Os resultados da pesquisa continuarão sendo analisados em maior detalhe no Relatório de Estabilidade Financeira (REF).

Estadão Conteúdo