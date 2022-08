BC da Argentina sobe taxa básica de juros de 60% para 69,5%

O BCRA diz que a alta dos juros contribuirá para reduzir as expectativas de inflação no restante deste ano

O Banco Central da República Argentina (BCRA) confirmou em comunicado a elevação nesta quinta-feira da taxa básica de juros no país, das Letras de Liquidez (Leliq) de 28 dias, de 60% para 69,5%. Segundo ele, a avaliação foi de que se fez necessário “acelerar o processo de normalização da estrutura de taxas de juros ativas e passivas da economia, a fim de aproximá-las do terreno positivo em termos reais”.

O BCRA diz que a alta dos juros contribuirá para reduzir as expectativas de inflação no restante deste ano e consolidar a estabilidade financeira e cambial.

No comunicado, o BC diz que continuará a calibrar a taxa de juros no âmbito do processo de normalização em andamento, com “especial atenção” para como evolui o nível geral dos preços e a dinâmica no mercado cambial.

O BCRA comenta também que a taxa da Leliq para 180 dias foi fixada abaixo daquela para 28 dias, o que significa que ele espera “uma desaceleração do processo inflacionário”.

Segundo o BC, após dois meses em que a inflação mostrou tendência de baixa, os preços aceleraram em julho, num contexto de maior volatilidade financeira em nível local. Isso afetou de modo negativo as expectativas de inflação, o que levou o BCRA a decidir subir os juros nesta quinta-feira, diz o comunicado.

Estadão Conteúdo