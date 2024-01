BB estrutura programa para acelerar recuperação de pastagens

POST PATROCINADO

Segundo levantamento do BB, cerca de 101 milhões de hectares de pastagens no Brasil são moderada ou severamente degradadas

O Banco do Brasil informou que formalizará acordo de cooperação com iRancho, Traive e MyCarbon (subsidiária da Minerva Foods) para promover modelo de negócio “viável e sustentável” que permita a modernização da pecuária de corte e o aumento da lucratividade. “No modelo de negócio, testado em um projeto piloto em Araguaína (TO) em outubro de 2023, além de ofertar o crédito rural para a recuperação de pastagens, foram apresentadas soluções de gestão, rastreabilidade e crédito de carbono que, se utilizadas de forma integrada, trarão benefícios para toda a cadeia produtiva”, disse o banco em nota.

A parceria prevê que o BB financie esses pacotes tecnológicos.

A iniciativa está alinhada com o Decreto 11.815/2023, que cria o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestais Sustentáveis (PNCPD).

Segundo levantamento do BB, cerca de 101 milhões de hectares de pastagens no Brasil são moderada ou severamente degradadas, o que gera perdas substanciais de produtividade.

O anúncio da parceria será realizado durante o 36º Show Rural Coopavel.

Estadão Conteúdo