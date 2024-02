Banco Safra anuncia compra da Guide Investimentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O banco Safra anunciou nesta terça-feira (6) a aquisição da Guide Investimentos, anteriormente controlada pela chinesa Fosun. O valor da transação, ainda sujeita a aprovações regulatórias, não foi divulgado.

Segundo o Safra, o objetivo é acelerar o crescimento da plataforma em todas as áreas de atuação, “contribuindo com capital, expertise e ampliando ainda mais a oferta de produtos e serviços para os clientes”.

A Guide é uma plataforma de investimentos com atuação nos segmentos de escritórios de assessoria de investimento, wealth management, corretora institucional e asset management. Hoje, tem cerca de R$ 20 bilhões sob custódia.

“Ao longo dos últimos anos, a Guide cresceu de forma orgânica e por aquisições de corretoras e carteiras de clientes da Omar Camargo, Geraldo Correa, Simplific Pavarini, SLW, Picchioni, Magliano e SimPaul, atingindo aproximadamente R$ 20 bilhões em ativos sob custódia”, disse o banco Safra, em nota.

Em 2017, a Fosun anunciou que injetaria cerca de R$ 400 milhões para ficar com 70% da Guide, que surgiu para disputar o mercado com a XP.

“O Safra reforça sua presença nos segmentos de escritórios de assessoria de investimento, onde a Guide é a quarta maior operação do mercado, enquanto o Safra Invest ocupa a terceira posição; wealth management, no qual a Guide possui uma excelente carteira de clientes de alta renda; e corretora institucional, no qual a Guide tem uma operação relevante e importantes clientes.”

Na transação, o Safra contou com a assessoria financeira do Banco J. Safra e assessoria legal do Spinelli Advogados e do Vieira Rezende Advogados. Já a Fosun contou com a assessoria legal do Pinheiro Neto Advogados.