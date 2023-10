Banco mundial vê alta de 2,6% para o PIB do Brasil

Em relatório divulgado ontem, o Banco Mundial voltou a melhorar a projeção para o crescimento do Brasil em 2023

Em relatório divulgado ontem, o Banco Mundial voltou a melhorar a projeção para o crescimento do Brasil em 2023. Desta vez, o organismo, com sede em Washington DC, mais do que dobrou a estimativa, que passou para uma alta de 2,6% neste ano – de 1,2% anteriormente. No ano passado, o Brasil teve expansão de 2,9%.

Para o próximo exercício, porém, o Banco Mundial está mais cético e espera que a economia brasileira desacelere ainda mais, crescendo 1,3%, e não 1,4% (conforme a sua projeção de junho último).

O Banco Mundial espera que alguns países da América Latina e Caribe tenham melhor desempenho econômico em 2023 a despeito da deterioração projetada para a economia mundial no ano, o que tende a afetar a região. O Brasil, afirma o organismo, é um deles, e caso as projeções se concretizem deve crescer em ritmo superior ao estimado para a própria América Latina, cuja projeção de crescimento em 2023 é de 2%.

Estadão Conteúdo