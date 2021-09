Balança comercial tem superávit de US$ 7,665 bilhões em agosto

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 7,665 bilhões em agosto, com crescimento nas exportações e importações sobre agosto de 2020. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia.

O superávit em agosto é o maior para o mês da série histórica, que tem início em 1989.

No mês passado, a corrente de comércio (soma das exportações e importações) avançou 54%.

As exportações somaram US$ 27,212 bilhões, uma alta de 49,2% ante agosto de 2020. Já as importações chegaram a US$ 19,547 bilhões, um avanço de 61,1% na mesma comparação.

Na quarta semana de agosto (23 a 29), o saldo comercial foi de superávit de US$ US$ 1,583 bilhão. Na quinta semana de agosto (30 e 31)

De janeiro a agosto, a balança comercial acumula superávit de US$ 52,033 bilhões. O valor é 45,7% maior do que o mesmo período do ano passado. Houve um aumento de 37,3 % nas exportações e de 34,4% nas importações do período.

Em agosto, houve aumento de US$ 34,94 milhões (19,4%) em Agropecuária; crescimento de US$ 222,09 milhões (113,3%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 147,7 milhões ( 32,9%) em produtos da Indústria de Transformação.

Já nas importações, houve crescimento de US$ 4,04 milhões (26,7%) em Agropecuária; crescimento de US$ 36,77 milhões (262,4%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 294,07 milhões (57,1%) em produtos da Indústria de Transformação.

Estadão Conteúdo