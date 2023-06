Balança comercial supera projeções e registra superávit de US$ 11,378 bilhões em maio

O resultado da balança comercial de maio superou o teto do intervalo das estimativas dos economistas do mercado financeiro

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 11,378 bilhões em maio. De acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 1º de junho, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o valor foi alcançado com exportações de US$ 33,067 bilhões e importações de US$ 21,689 bilhões.

Na quarta semana de maio (dias 22 a 28), houve superávit de US$ 3,427 bilhões, com vendas de US$ 7,898 bilhões e compras de US$ 4,471 bilhões.

Na última semana do mês (dias 29 a 31), o saldo foi positivo em US$ 1,529 bilhão, com embarques de US$ 4,466 bilhões e importações de US$ 2,936 bilhões.

Resultado supera projeções

O resultado da balança comercial de maio superou o teto do intervalo das estimativas dos economistas do mercado financeiro, conforme levantamento do Projeções Broadcast. As previsões iam de superávit US$ 4,30 bilhões a US$ 10,20 bilhões.

A mediana das expectativas apontava um saldo positivo de US$ 9,30 bilhões em maio.

Médias diárias

A média diária das exportações registrou em maio crescimento de 11,6%, com alta de 15,7% em Agropecuária, crescimento de 8,5% em Indústria da Transformação e alta de 12,8% em produtos da Indústria Extrativa.

Já a média diária das importações caiu 12,1%, com queda de 36,4% em Agropecuária, redução de 19,1% em Indústria Extrativa e retração de 11,0% em produtos da Indústria da Transformação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acumulado do ano

No ano até maio, a balança comercial acumula superávit de US$ 35,284 bilhões, com exportações de US$ 136,393 bilhões e importações de US$ 101,108 bilhões.

Nos cinco primeiros meses do ano passado, o saldo foi positivo em US$ 25,367 bilhões.

Estadão conteúdo