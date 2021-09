Auxílio emergencial não contemplará 5,4 milhões de cadastrados no Bolsa Família

O auxílio é pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, a renda por pessoa sendo de até meio salário mínimo

Flavia Kurotori

SÃO PAULO, SP

O Ministério da Cidadania informou que 5,4 milhões de cadastrados no Bolsa Família não irão receber o auxílio emergencial 2021 neste mês porque deixaram de ser elegíveis para o benefício criado na pandemia. Estas famílias voltam a ter o valor normal do programa que é, em média, de R$ 306,67.



Pelas regras estabelecidas, o auxílio é pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.300), sendo que a renda por pessoa deve ser de até meio salário mínimo (R$ 550). Para quem recebe o Bolsa Família, vale a regra do valor mais vantajoso, seja a parcela paga no programa social –que é de R$ 233,94, em média–, seja o auxílio emergencial.



Em setembro, 9,45 milhões de trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família recebem o auxílio emergencial. Para este grupo, o valor total da folha de pagamentos é de R$ 2,83 bilhões, segundo o governo federal. O ministério afirma que mais de 50% dos beneficiários são mulheres chefes de família, cuja parcela mensal é de R$ 375. Os contemplados com o valor padrão de R$ 250 são 33,4% dos beneficiários, enquanto pessoas que moram sozinhas e recebem R$ 150 representam 15,7% dos pagamentos.



Quem está cadastrado no Bolsa Família e atende aos requisitos para ter o auxílio emergencial começou a receber a sexta parcela –a penúltima desta etapa do programa– nesta sexta-feira (17). A grana está liberada para as pessoas com NIS (Número de Identificação Social) final 1.



Na segunda-feira (20), é a vez dos beneficiários do programa social com NIS final 2. Os pagamentos seguem até 30 de setembro, para NIS com final zero. A sétima e última parcela do auxílio criado na pandemia começa a ser paga em 18 de outubro. Veja aqui o calendário completo até novembro.



Para o público em geral que tem direito ao auxílio, que são os informais inscritos no CadÚnico, o depósito da grana na poupança digital da Caixa começa na terça-feira (21), obedecendo a ordem do mês de nascimento. A primeira cota é liberada para nascidos em janeiro; o depósito segue conforme o mês de aniversário. O pagamento termina em 3 de outubro para os nascidos em dezembro.



Os valores estarão disponíveis para saque a partir de 4 de outubro, seguindo a mesma ordem de liberação. Saiba como consultar as parcelas do auxílio emergencial 2021. A Dataprev (empresa de tecnologia do governo federal) faz um pente-fino mensal para saber se as pessoas cadastradas no auxílio emergencial ainda atendem aos requisitos e, portanto, seguem com direito às cotas finais do benefício federal.



Para saber se o trabalhador receberá a sexta e a sétima parcelas, é necessário consultar o site da Dataprev ou este link do Ministério da Cidadania. Questionado pela reportagem, o Ministério da Cidadania não informou o número de pessoas cadastradas no CadÚnico que irão receber o auxílio a partir de terça-feira.