Auxilio emergencial começa a ser pago no dia 6 de abril

Aconteceu, nesta quarta-feira (31), uma reunião do governo federal que decidiu sobre os próximos passos do Auxílio Emergencial. O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) assinou a liberação das novas parcelas do benefício.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou em entrevista coletiva que, para minimizar as aglomerações, fará os depósitos nas contas digitais. “Não há necessidade de abrir novas contas. Isso é importante para acelerar o pagamento. Após algumas semanas será liberado o saque”, disse.

Também presente no encontro, o ministro da Cidadania, João Roma, enalteceu o trabalho do presidente da República Jair Bolsonaro e falou sobre o alcance do auxílio emergencial. “Mais de 40 milhões de famílias poderão ter acesso ao benefício no ano de 2021 […] precisamos estar perto da população que mais precisa. É uma ferramenta para minimizar o sofrimento”, disse Roma.

Valor do Auxílio Emergencial

O valor médio do benefício será de R$ 250 e vai variar de R$ 150 a R$ 375 conforme o perfil do beneficiário e a composição de cada família.

Uma família monoparental, dirigida por uma mulher, vai receber R$ 375. Pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150. Famílias vão receber R$ 250.

Vale ressaltar que o novo auxílio emergencial será pago em quatro parcelas mensais. De acordo com o governo federal, é o “máximo” que dá para estender.

Quem pode receber o auxílio ?

De acordo com as novas regras, as parcelas serão pagas famílias com renda total de até três salários mínimos por mês, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo.

Para os beneficiários do Bolsa Família, a pessoa receberá o benefício com maior valor, seja a parcela paga no âmbito do programa, seja o valor do Auxílio Emergencial.

Governo estima que o benefício será pago a 45,6 milhões de famílias. São 28,6 milhões de pessoas que se cadastraram nas plataformas da Caixa, 10,7 milhões do programa Bolsa Família e 6,3 milhões do cadastro único de programas sociais