Auxílio Brasil de R$ 600 começa a ser pago amanhã

A partir de amanhã, o Auxílio Brasil com o novo valor, que é de R$ 600, começa a ser pago. Cerca de 2,2 milhões de famílias foram incluídas no programa, que agora atende mais de 20 milhões de famílias brasileiras.

Os beneficiários com o NIS de final 1 serão os primeiros a receberem. O último dia de pagamentos deste mês, para os beneficiários de NIS final 0, será em 22 de agosto.

O vale-gás, que dobrou de valor e agora será de R$ 110, também será pago nas mesmas datas. O aumento de ambos os benefícios são válidos até o dia 31 de dezembro, conforme aprovado pela Emenda Constitucional 123, a chamada ‘Pec Kamikaze’, que criou um estado de emergência para aumentar as despesas do governo fora do teto de gastos e driblou a lei eleitoral que proíbe aumento de benefícios sociais em ano de eleições.

Apesar de o aumento valer até dezembro, a antecipação da parcela foi confirmada apenas para o mês de agosto. De setembro a dezembro, as datas de pagamento previstas seguem as mesmas. Os depósitos seguirão sendo realizados seguindo a ordem do número final do NIS e somente em dias de semana.