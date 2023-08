Após reajuste, preço da gasolina sobe em média 6,14% nos postos, mostra IPTL

A Região Sul registrou o acréscimo mais expressivo, de 6,93%, onde o litro passou de R$ 5,63 no dia 15 de agosto para R$ 6,02 no dia 20

Dados do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, mostram que após o reajuste de 16,3% da gasolina repassada às refinarias, no último dia 16 de agosto, o valor médio do litro do combustível comercializado no País estava em R$ 6,05 no domingo, 20, o que representa um aumento 6,14% ante o dia 15 de agosto, data anterior ao reajuste. O acréscimo médio foi de R$ 0,35 por litro.

Segundo a Edenred Brasil, que administra a marca Ticket Log, todas as regiões brasileiras registraram alta de mais de 5% no preço da gasolina e apenas o Sudeste comercializou o litro com o valor abaixo de R$ 6.

Já o preço médio mais alto do País foi identificado nos postos da Região Norte, a R$ 6,57.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que consolida o comportamento de preços nos postos, com uma média de oito transações por segundo.

Estadão conteúdo