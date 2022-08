Apetite do investidor estrangeiro deve crescer, diz Necton

Em 2018 e 2019 os saldos ficaram negativos em R$ 4,8 bilhões e R$ 6,5 bilhões, respectivamente

Joana Cunha

São Paulo, SP

A Necton Investimentos vê mais apetite do investidor estrangeiro no horizonte com crise global e atratividade no valor das empresas brasileiras em relação às Bolsas internacionais.

No ano, o estrangeiro injetou R$ 88,2 bilhões nas companhias brasileiras na B3, alta de 112% ante todo o ano passado, pulverizados em IPOs e ofertas subsequentes (follow on), representando cerca de 19%, e mercado secundário, com mais de 80% das participações, aponta a Necton.

Em 2018 e 2019 os saldos ficaram negativos em R$ 4,8 bilhões e R$ 6,5 bilhões, respectivamente. No primeiro ano da pandemia, o volume de investimentos fechou positivo em R$ 700 milhões e em 2021 saltou para R$ 41,5 bilhões.