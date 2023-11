Anúncio de acordo Mercosul-UE até reunião é incerto, mas conversas avançam, diz Itamaraty

O secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Maurício Carvalho Lyrio, disse nesta quinta-feira, 30, que é incerto o anúncio da finalização do acordo entre Mercosul e União Europeia até a reunião do Mercosul, no começo de dezembro. Apesar disso, ele afirmou que as conversas avançaram.

“Foram feitos muitos avanços e continuamos a negociar. Não sabemos ainda se as negociações serão concluídas até a cúpula, mas o que posso dizer é que no mínimo teremos grandes avanços neste processo de negociação”, declarou o diplomata. “Não são muitas diferenças remanescentes na negociação, eu diria que elas são diferenças que são conciliáveis, conseguimos avançar muito”, disse Lyrio.

Ele também afirmou que é provável a assinatura, no evento, do acordo comercial entre Mercosul e Cingapura.

O país asiático terá representantes na reunião, segundo o diplomata. “Estamos na fase de revisão legal final, isso está praticamente concluído”, afirmou.

Há outro acordo comercial, com o EFTA, em discussão. Esse, segundo Lyrio, não deve ser concluído agora. O bloco é formado por países europeus que não fazem parte da União Europeia.

O diplomata deu as declarações no briefing sobre a reunião do Mercosul – uma conversa com jornalistas que o Itamaraty realiza antes de eventos internacionais para tirar dúvidas de repórteres