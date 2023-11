Jovem que viralizou ao descobrir gravidez de quíntuplos perdeu os bebês

De acordo com o obstetra Rogério Gama, uma gestação de quíntuplos é raríssima. “Em média, um parto a cada 60 milhões são de quíntuplos em um saco gestacional só. Trata-se de uma gestação bastante complicada e tem que ser acompanhada por um serviço especializado”, afirmou o especialista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O perfil no Instagram já estava com 380 mil seguidores, e contava com uma ‘vakinha’ para arrecadar dinheiro e ajudar a família a comprar as coisas para os cinco bebês. A meta de R$ 27 mil já havia sido batida.