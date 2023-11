ANP diz que 21 empresas depositaram garantias para Oferta Permanente de Concessão

Ao todo, 87 empresas se inscreveram para a licitação e estão aptas a apresentar ofertas, segundo a ANP

Vinte e uma empresas apresentaram declarações de interesse e depositaram garantias para os 33 setores que estarão em oferta no 4º Ciclo da Oferta Permanente de Concessão, prevista para ser realizada no dia 13 de dezembro, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Nesta terça-feira, 21, a agência publicou a ordem das ofertas.

Ao todo, 87 empresas se inscreveram para a licitação e estão aptas a apresentar ofertas, segundo a ANP, mas somente poderão participar consorciadas com uma das 21 empresas que depositaram as garantias.

Inicialmente, será licitada a área com acumulações marginais de Japiim, localizada na bacia do Amazonas, prosseguindo com os blocos exploratórios marítimos localizados nos 17 setores que receberam declarações de interesse nas bacias de Pelotas, Potiguar e Santos, nessa ordem.

A Petrobras já manifestou interesse na bacia de Pelotas. A exploração dessa bacia voltou a despertar atenção em função do sucesso de licitações em áreas análogas de outros países, como no contíguo litoral do Uruguai e na Namíbia, do outro lado do Oceano Atlântico. Dos 33 setores em oferta para esse regime, 12 estão em Pelotas

Em seguida, serão licitados os blocos exploratórios terrestres localizados nos 16 setores que receberam declarações de interesse nas bacias de Potiguar, Paraná, Espírito Santo, Tucano, Amazonas, Recôncavo e Sergipe-Alagoas, nessa ordem.

Partilha

Também no dia 13 de dezembro será realizado o 2º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha, com áreas no pré-sal, cujo prazo para demonstração de interesse e depósito de garantias já se encerrou Seis empresas estão aptas a fazer ofertas: BP, Chevron, QatarEnergy, Petronas, Shell e TotalEnergies. A Petrobras, apesar de ter direito de preferência, não se inscreveu para participar do leilão.

Serão ofertados cinco blocos, sendo quatro na bacia de Santos (Cruzeiro do Sul, Esmeralda, Jade e Tupinambá) e um na bacia de Campos (Turmalina).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo