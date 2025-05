Análise sobre o PAT não pode passar de junho, afirma Marinho

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse nesta quarta-feira, 28, que o governo continua discutindo possíveis mudanças no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). A sua pasta ficou responsável por consolidar as informações e análises de várias áreas do governo, e esse processo não deve passar de junho, ele afirmou.

“Isso tem atrasado um pouco. Eu pretendia ter essa decisão até o final de maio. Seguramente, como nós já estamos nos últimos dias, eu confesso que nós não vamos ter condições de fechar dentro do mês de maio. Mas, na minha opinião, não pode, de maneira alguma, passar de junho”, disse Marinho, em entrevista coletiva sobre os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de abril.

Ele afirmou que há uma dificuldade em relação à agenda dos agentes que vão preparar uma proposta para análise do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Indagado sobre uma eventual dificuldade criada por parte do Banco Central, Marinho disse que a autoridade monetária não está atrasando o processo. “O Banco Central, nesse caso, está inocente”, disse.

Estadão conteúdo