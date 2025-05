SP terá abrigo e operação especial para pessoas em situação de rua devido à onda de frio

PÂMELA ZACARIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A cidade de São Paulo entrou em estado de alerta na manhã desta quarta-feira (28) por conta da previsão de queda brusca nas temperaturas, provocada pela chegada da primeira massa de ar polar do ano. Diante da possibilidade de frio intenso, o governo estadual e a prefeitura anunciaram ações emergenciais para atender a população em situação de vulnerabilidade.



De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), os próximos dias devem registrar temperaturas baixas.



A quinta-feira (29) terá máxima de 19°C, registrada logo após a meia-noite, enquanto a mínima, de 11°C, está prevista para o fim da noite. A sexta (30) deve ser o dia mais frio do ano: 5°C no interior, 8°C na capital e 15°C no litoral norte e na Baixada Santista.



Entre as medidas emergenciais do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) está a instalação de um abrigo na estação Pedro 2º da linha 3-vermelha do Metrô, batizado de Abrigo Solidário. A estrutura funcionará entre quinta-feira (29) e domingo (1º), das 19h às 8h, com capacidade para 100 pessoas.



As pessoas acolhidas terão direito a pernoite, jantar oferecido pelo programa Bom Prato, cobertores, roupas doadas e tíquete para café da manhã na unidade do Bom Prato da rua 25 de Março. Famílias e animais de estimação também serão aceitos, os animais contarão com espaço adequado e ração.



A prefeitura deve disponibilizar ambulâncias e banheiros químicos em pontos da cidade. A Defesa Civil também se prepara para distribuir cobertores e itens básicos a outros municípios, como Itapeva e o Vale do Ribeira, onde as mínimas podem chegar a 5°C.



Simultaneamente, a gestão Ricardo Nunes (MDB) retomará nesta quinta-feira (29) a estrutura das tendas da Operação Baixas Temperaturas, acionada sempre que a temperatura ou sensação térmica atinge 13°C ou menos.



Serão montadas dez tendas em pontos estratégicos da capital, com funcionamento das 18h à 0h. Nos locais, haverá distribuição de sopa, pão, chocolate quente, chá, água, cobertores e encaminhamento para a rede socioassistencial. Cada tenda contará com ambulância e equipe médica.



Desde o início da operação, em 1º de maio, já foram criadas 1.048 vagas emergenciais em 14 equipamentos da rede socioassistencial e centros esportivos localizados nos bairros do Ipiranga, Santo Amaro, Cidade Tiradentes e Mooca. Os locais oferecem pernoite, banho, jantar e café da manhã.





ENDEREÇOS DAS TENDAS DA OPERAÇÃO BAIXAS TEMPERATURAS:



Região central praça da República; praça Marechal Deodoro

Zona sul praça Floriano Peixoto com rua Paulo Eiró (Santo Amaro); praça José Boemer Roschel (Capela do Socorro)

Zona norte praça Heróis da FEB (Santana); rraça Novo Mundo (Vila Maria)

Zona leste praça Presidente Getúlio Vargas (Guaianases); av. Musgo de Flor com av. Imperador (Itaquera); praça Cid José da Silva Campanella (Mooca)

Zona oeste rua do Curtume, s/n – esquina com Guaicurus (Lapa)

A população da capital e da grande São Paulo pode solicitar uma abordagem social por meio do Portal 156, informando endereço, ponto de referência e descrição da pessoa a ser abordada.