Adriano Pagotto e o Futuro do Agronegócio: Advocacia Estratégica em Defesa do Desenvolvimento Sustentável

Em Cuiabá, o Advogado Revela Como o Direito Agrário Pode Ser o Alicerce para um Agronegócio Mais Responsável

A expansão do agronegócio no Mato Grosso tem sido um tema de debates intensos entre ambientalistas e produtores rurais. Com uma economia fortemente atrelada à agricultura e pecuária, o estado apresenta desafios únicos para a conciliação do crescimento econômico com a sustentabilidade ambiental.

É neste cenário que Adriano Pagotto, advogado e mestrando em Ciências Criminais, propõe uma nova visão para a advocacia no agronegócio, enfatizando o uso estratégico do Direito Agrário como ferramenta de desenvolvimento sustentável.

Adriano, que iniciou sua carreira jurídica há quase uma década, destaca a importância da legislação agrária no equilíbrio entre progresso econômico e proteção ambiental. “Nosso objetivo como advogados do agronegócio é garantir que o crescimento da agricultura e pecuária não venha às custas de nossos recursos naturais. O Direito Agrário oferece o arcabouço legal para assegurar o uso responsável da terra”, explica o especialista.

O agronegócio é responsável por uma parcela significativa do PIB nacional, e Mato Grosso é um dos líderes na produção agrícola e pecuária. Adriano Pagotto defende que é possível aliar essa força econômica à preservação ambiental por meio de práticas jurídicas inovadoras que incentivem a conformidade com as normas ambientais e promovam o uso eficiente dos recursos.

Diferenciais e Benefícios: Da Teoria à Prática

O trabalho de Adriano vai além da teoria. Ele colabora ativamente com os produtores para implementar estratégias sustentáveis, como a reserva legal e áreas de preservação permanente, fundamentais para a conservação da biodiversidade local. Seu escritório em Cuiabá tornou-se referência em soluções jurídicas que aliam produtividade e sustentabilidade.

“Meu papel é garantir que a legislação seja aplicada de forma a proteger tanto o direito de propriedade quanto o meio ambiente. Isso se traduz em benefícios duradouros não só para o produtor, que garante a sustentabilidade de seu negócio a longo prazo, mas para toda a sociedade”, afirma Pagotto.

Um Futuro Promissor para o Agronegócio Sustentável

Os resultados da abordagem de Pagotto já são visíveis: projetos de recuperação de áreas degradadas e de compensação ambiental estão mudando a paisagem do agronegócio no Mato Grosso. Mais do que isso, estão preparando o terreno para uma nova geração de negócios agrícolas que são tanto produtivos quanto ecologicamente corretos.

