ACSP: 41,1% dos brasileiros pretendem gastar menos no Natal de 2025 do que no do ano passado

Levantamento da ACSP mostra cautela no consumo, apesar de parte dos entrevistados planejar aumentar gastos com presentes

Redação Jornal de Brasília

17/12/2025 14h55

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Pesquisa nacional de intenção de compras para o Natal, realizada pela PiniOn, a pedido da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), indica que 41,1% dos brasileiros desejam gastar menos com presentes de Natal neste ano, na comparação com 2024. Para 36,2% dos entrevistados, porém, a ideia é gastar mais do que no ano passado.

A pesquisa ouviu 1.682 pessoas, das quais 45,6% planejam comprar presentes até o final do ano. Outros 34,5% dizem não ter intenção de presentear, enquanto 19,8% permanecem indecisos.

Em relação ao nível dos gastos, a maioria (66,3%) planeja comprar presentes que custam entre R$ 50 e R$ 600. A opção por realizar compras em grandes redes de varejo foi citada por 46,5% dos entrevistados e na modalidade presencial (48,1%).

Vestuário, calçados e acessórios lideram a lista de presentes de Natal (45,5%). Somados a joias, bijuterias e perfumes, esses itens respondem por 83,1% das intenções de compra.

Estadão Conteúdo

