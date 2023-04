Ações do MST podem entrar na conta em decisão de investimento

O argumento do corte na criação de empregos pode ser usado para pressionar o governo Lula na condução do caso

Joana Cunhas

São Paulo, SP

Desde as invasões das fazendas da Suzano na Bahia pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), há dois meses, empreendedores do setor agrícola e agroindustrial têm dito que podem repensar seus investimentos no país.



Empresários do setor também alertam que as invasões devem aumentar a divisão no país, fortalecendo a extrema direita.



A onda de ações do MST irritou o presidente, que teme o desgaste com o agronegócio, além do receio de que essa mobilização atrapalhe o andamento das pautas de interesse para o governo no Congresso.



Neste fim de semana, o MST deixou a área da Embrapa em Pernambuco. Também nos últimos dias, mais de 500 famílias invadiram outras três áreas consideradas improdutivas pelo MST na Bahia.