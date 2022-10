Abono extra de até R$ 1.212 é pago hoje pela Caixa; veja se você recebe

A Caixa Econômica Federal vai liberar um lote adicional de pagamentos do abono salarial PIS a cerca de 1,1 milhão de trabalhadores

ANAÍS MOTTA

SÃO PAULO, SP

A Caixa Econômica Federal vai liberar a partir desta segunda-feira (17) um lote adicional de pagamentos do abono salarial PIS a cerca de 1,1 milhão de trabalhadores. Cada beneficiário receberá até R$ 1.212, o que corresponde a um salário mínimo atualmente.

Segundo a Caixa, os valores se referem a benefícios antigos que foram revisados, solicitados na Justiça ou que não foram sacados durante os calendários já encerrados (2016 a 2020).

Quanto vou receber?

A quantia a ser paga varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base considerado para o cálculo. Segundo a Caixa, cada trabalhador receberá, em média, R$ 398,99, com parcelas que chegam a R$ 1.212.

Confira quanto você pode receber

1 mês trabalhado: R$ 101

2 meses trabalhados – R$ 202

3 meses trabalhados – R$ 303

4 meses trabalhados – R$ 404

5 meses trabalhados – R$ 505

6 meses trabalhados – R$ 606

7 meses trabalhados – R$ 707

8 meses trabalhados – R$ 808

9 meses trabalhados – R$ 909

10 meses trabalhados – R$ 1.010

11 meses trabalhados – R$ 1.111

12 meses trabalhados – R$ 1.212

Onde o abono será depositado?

Os trabalhadores que já são correntistas da Caixa receberão o abono extra diretamente na sua conta.

Para os demais, o dinheiro será depositado em uma Poupança Social Digital aberta automaticamente pela Caixa em nome do beneficiário. Essa conta é gratuita e pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Posso sacar o dinheiro?

Caso não seja possível abrir a conta digital, os cidadãos ainda podem sacar os valores nos caixas eletrônicos, nas agências ou no Caixa Aqui. Para tanto, basta ter em mãos o Cartão do Cidadão e a respectiva senha.

Mas atenção: esse saque ficará disponível até 29 de dezembro.

Quem tem direito ao abono?

Têm direito a receber o abono complementar todos os trabalhadores da iniciativa privada que receberam até dois salários mínimos mensais durante o ano-base de referência.

O cidadão também precisa ter inscrição no PIS há pelo menos cinco anos e ter atuado com carteira assinada por no mínimo 30 dias, consecutivos ou não, no período considerado para o cálculo.

Todos os trabalhadores ainda precisam ter seus dados corretamente informados pelo empregador ao governo.

Mais informações

Para confirmar se tem ou não direito ao abono extra, você pode acessar os aplicativos Caixa Tem e Caixa Trabalhador. A Caixa também disponibiliza atendimento por telefone nos números 111 ou 0800-726-0207 (opção 3 – 2), além de seu site oficial.