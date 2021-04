5 dicas para contratar um empréstimo consignado sem surpresas

Está pensando em contratar um empréstimo consignado para colocar as contas em dia? Então esse artigo é para você. Com algumas das melhores taxas de juros do mercado e linhas que aceitam aposentados, pensionistas, servidores públicos, trabalhadores CLT e até pessoas negativadas, essa modalidade de crédito vem se tornando cada vez mais atrativa para aqueles que necessitem de um dinheiro extra para recuperar o orçamento.

Principalmente agora, que suas margens de crédito aumentaram de 35% para 40%, o que significa que o cliente pode utilizar uma parcela maior de seu benefício ou salário na hora da contratação.

O consignado, definido principalmente pela segurança de pagamento, já que desconta mensalmente direto em folha, pode ser um importante aliado para organizar os gastos e planejar o futuro financeiro.

Confira cinco dicas para fazê-lo com segurança:

Faça um planejamento

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes de contratar um empréstimo, é importante fazer um planejamento de gastos para garantir que o crédito venha como uma solução, e não mais uma dívida que vai gerar a conhecida bola de neve em seus rendimentos.

É importante levar em consideração a renda mensal, as despesas fixas e variáveis e o valor que será destinado ao pagamento do empréstimo consignado.

Escolha uma instituição de confiança

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recentemente vêm sendo anunciados diversos golpes aplicados em contratantes de empréstimos. Portanto, é importante tomar medidas de segurança para garantir que o dinheiro chegue até você.

Além de escolher uma instituição financeira idônea e reconhecida, é essencial tomar alguns cuidados com o envio de dados, as cláusulas do contrato e as exigências da empresa – as linhas de consignado não exigem fiador, por exemplo.

Analise as taxas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme já citado, os empréstimos consignados são conhecidos por terem as melhores taxas de juros entre as opções de crédito. Ainda assim, cada empresa costuma oferecer um valor diferente.

Destaca-se o empréstimo consignado BMG, que tem taxas de apenas 2,02% por mês e oferece a opção de parcelar pré-fixadas desde antes do contrato, o que garante tranquilidade aos clientes.

Conheça seus prazos

O consignado é conhecido por apresentar prazos elásticos, podendo chegar até 96 meses, contra os 48 das outras opções de crédito. Portanto, vale a pena analisar qual o melhor período para pagar o valor contratado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Guarde uma cópia do contrato

É seu direito conhecer exatamente todos os termos e condições do seu empréstimo e poder consulta-los sempre que surgir alguma dúvida, por isso mantenha guardado seu contrato e, dessa forma, evite qualquer imprevisto futuro.