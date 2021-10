Dicas do Oliver #035 – Gostou do Cabelinho?

Vamos conectar? No quadro de hoje Gostou do Cabelinho vamos falar de algo muito importante entre o cliente e o profissional: a conexão entre ambos. Por trás de todo processo de coloração há uma pessoa com expectativas, com uma história de vida.

Hoje, a Débora que passou pela sua transformação me contou um pouco da história e eu pude daí captar os seus anseios para essa transformação. Sempre digo que não é simplesmente atender o cliente, precisa haver uma ligação entre ambos! Ficou curiosa?

Assista o vídeo até o final. Espero que gostem e até o nosso próximo encontro.