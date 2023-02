Defesa vai pedir que Ibaneis retorne antecipadamente ao cargo

A informação foi dada por um dos advogados de Rocha, Alberto Toron, durante a abertura do ano judiciário, no Supremo Tribunal Federal (STF)

A defesa do governador afastado do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), deve pedir, nos próximos dias, uma reconsideração do Supremo Tribunal Federal (STF), quanto ao afastamento do político do cargo, que deve durar 90 dias. A ideia é que Ibaneis retorne antecipadamente como chefe do executivo do DF.

A informação foi dada por um dos advogados de Rocha, Alberto Toron, durante a abertura do ano judiciário, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“O afastamento não parece justo, porque nada foi encontrado contra o governador e acabou a intervenção federal sobre a segurança pública do DF”, disse.

Ibaneis foi afastado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, no dia 8 de janeiro. A decisão foi confirmada pelos demais ministros da casa em votação posterior.

O afastamento veio depois que bolsonaristas invadiram e depredaram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF.

Segundo Moraes “a omissão e conivência de diversas autoridades da área de segurança e inteligência ficaram demonstradas com a ausência do necessário policiamento, em especial do Comando de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal”.