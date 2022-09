De ator pornô a assessor de mídias: Conheça a trajetória de Igor Baianinho por trás das câmeras

Saiba quem é o soteropolitano que venceu o preconceito e alcançou sucesso atrás e na frente das grandes lentes.

E quem foi que disse que não dá para dar assistência de mais de uma forma? A história de Igor Baianinho quebra muitos estereótipos e paradigmas. O soteropolitano de apenas 21 anos, tinha uma vida comum antes da pandemia. Trabalhava como vendedor de roupas em um shopping de Salvador, na Bahia. Foi então que em 2020, como muitos outros brasileiros, não conseguiu manter o emprego. Ao se ver ali, sem fonte de renda e sem como ajudar a família, conheceu por meio de um amigo, o site Hot Boys – que trabalha com conteúdo adulto. “Fiquei assustado, confesso. Mas eu vi que poderia ser uma porta para abrir outras e conseguir um trabalho para ajudar minha família”, compartilha o rapaz.

As gravações eram feitas no Rio de Janeiro e não demorou muito para que os vídeos que Igor Baianinho atuava fizessem sucesso. “No final do ano de 2021, comecei a me destacar e ganhar espaço na internet. Confesso que me assustei. Tem vídeos que ultrapassam mais de sete milhões de visualizações e isso era tudo muito novo pra mim. As pessoas começaram a me reconhecer e me acompanhar nas redes”, conta.

Baianinho soma 200 mil seguidores nas suas redes sociais, mas conta que, infelizmente, o reconhecimento veio ainda com muito preconceito . “ Apesar do Brasil ser o país que atualmente mais consome a pornografia é o país que mais julga esse tipo de trabalho. Quando a minha família soube que trabalhava como ator de conteúdo adulto foi um choque. Me olhavam com outros olhos. No início perdi muitas pessoas próximas a mim por conta de julgamentos e por não aceitarem esse tipo de trabalho”, desabafa.

Reviravolta na carreira: o sucesso por trás das câmeras

Tudo começou a mudar quando, ainda este ano, Igor Baianinho, conheceu Francesco Pellegata e seu esposo. “Os dois me deram a oportunidade de fazer um dos seus cursos. Eles foram pessoas que me ajudaram a alcançar o espaço na assessoria de marketing digital e assessoria de mídias digitais. Eu sempre tive um grande sonho de trabalhar com isso. Eu amo estar tanto em frente às câmeras como também atrás delas. Gosto muito da ideia de editar, criar, assessorar e ver o resultado do trabalho”, se empolga.

Após o curso veio uma proposta para trabalhar como assessor de mídias sociais de um candidato a Deputado Federal. “Hoje crio estratégias para aumentar o alcance nas mídias sociais, faço produção de conteúdo e tudo isso para aumentar o alcance nas mídias sociais e ver meu cliente alcançar o maior público possível”, detalha.

Igor Baianinho conta que esse novo percurso mudou profundamente a sua imagem pessoal. “Hoje não sou mais um moleque, mas gosto de ver essa mudança e de investir no homem que quero ser no futuro”, discursa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Igor fala também sobre suas inspirações e motivações na nova trajetória. “A minha maior inspiração hoje são as poucas pessoas que acreditam verdadeiramente em mim e tiveram a coragem de me dar uma oportunidade e apoio. E também agora posso olhar nos olhos da pessoa que mais amo no mundo, a minha mãe, e vejo os olhos dela cheios de orgulho”, se emociona.