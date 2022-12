Corpo é encontrado esquartejado e enterrado em quintal de casa de idosa, em Rio Verde

Há suspeita de que o corpo seja de um jovem desaparecido há cerca de 30 dias na cidade

Na última terça (20), a Polícia Civil achou e desenterrou um corpo que estava no quintal da casa de um idosa, no Bairro Popular, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Os agentes foram acionados por ma denúncia anônima. O delegado Adelson Candeo disse que o cadáver estava com a boca amordaçada e foi esquartejado para ser enterrado.

A suspeita é de que o corpo seja de um jovem que está desaparecido há cerca de 30 dias na cidade. Os restos do cadáver foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) para serem identificados por meio de exame de DNA.

Um homem foi preso suspeito de participar do homicídio e da ocultação do cadáver. Outro suspeito confessou que ajudou somente a fazer a cova, mas nenhum dos dois confessou o crime.

O delegado explicou que o suspeito que ajudou a fazer a cova afirmou que o corpo é do jovem desaparecido. Há dois homens ainda que podem ter atuado na morte e estão sendo investigados pela polícia.

“A idosa tem um filho que é usuário de drogas e está preso. O local passou a ser frequentado por várias pessoas usuárias de drogas, que tiraram dela a administração da casa. Eles entram, saem, usam a casa e ela fica no quieta no canto”, pontuou Candeo.

Com informações do g1