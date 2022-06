Conheça Benny Goldenberg, sócio de Paola Carosella na La Guapa

Ao visitarmos a primeira La Guapa de Brasília, localizada dentro do Iguatemi Brasília (Lago Norte), para conhecer o grande sócio de Paola Carosella, Benny Goldenberg (foto), mais de 30 pessoas entraram e saíram da nova unidade da empanaria. Tudo isso não aconteceu por um motivo. Benny, administrador de formação e amante nato da gastronomia, é uma dessas cabeças mega pensantes que fazem toda a diferença em um negócio. O resultado disso é visto na alta frequência de brasilienses na nova loja. “Pensamos em trazer a La Guapa para Brasília, primeiro porque acreditamos que combina muito com a proposta do que criamos e segundo porque estamos sempre pensando em expansão em formato espiral”, destaca o empreendedor.

As deliciosas e “queimadinhas” empanadas da Paola. Foto – Acervo pessoal

O rapaz que começou a empreender muito cedo com a primeira indústria de muffins do Brasil, teve os verdadeiros insights ao passar uma temporada estudando (e se apaixonando perdidamente) por gastronomia na Itália. “Um tempo depois do meu retorno, eu e Paolla (Carosella) tivemos uma ideia de montarmos um café, mas logo a chef sugeriu vender suas famosas empanadas”, acrescenta. Em formatos de filiais, a La Guapa tem indústria própria, onde produz 500 mil empanadas por mês para todas as unidades, incluindo a de Brasília. “Queremos abrir pelo menos mais 10 unidades da La Guapa pelo Brasil e isso inclui mais uma nova loja na capital brasileira”, finaliza.