Levantamento inédito aponta mais de 160 mil vagas de concursos para 2022

Gran Cursos Online traz os principais editais previstos e aprovados para este ano. Vagas para diversas áreas e escolaridades

Com a retomada do ritmo pré-pandemia, os concursos para 2022 estão no radar de quem quer conquistar a tão sonhada carreira no serviço público. A equipe do Gran Cursos Online realizou o levantamento das principais oportunidades em todo o país e chegou ao total de 163.823 vagas abertas ou previstas nas esferas federal, estadual e municipal.

Segundo Gabriel Granjeiro, presidente da empresa, 2022 é sinônimo de oportunidades. “O momento de começar a estudar já passou. Quem quer passar ainda neste ano precisa se organizar o quanto antes, selecionar uma área e focar nisso. 2022 será o ano da vitória, de realização de sonhos”.

Começando pelo governo federal, de acordo com o Projeto de Lei Orçamentária Anual é esperada a oferta de 73.640 cargos, sendo 4.097 para criação e 69.543 para provimento nos poderes legislativo, executivo e judiciário.

O Centro-Oeste tem a previsão de, pelo menos, 17.867 vagas, distribuídas entre os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. Para o Sudeste são pelo menos 27.577, divididas entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

No Sul são cerca de 9.536 vagas entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já no Nordeste estão previstas 21.328, distribuídas entre os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Para o Norte estão previstas ou abertas 13.875 vagas entre os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Além disso, existem inúmeros órgãos com estimativa de publicação do edital para este ano, mas que ainda não definiram o quantitativo a ser ofertado.

Confira abaixo o quantitativo de vagas confirmadas e as principais oportunidades que serão ofertadas no âmbito federal e em cada estado, conforme a região:

Vagas previstas no âmbito federal:

Executivo: 67.783 vagas;

67.783 vagas; Legislativo: 149 vagas;

149 vagas; Judiciário: 4.231 vagas;

4.231 vagas; MPU e CNMP: 229 vagas;

229 vagas; DPU: 1.248 vagas;

Centro-Oeste:

Distrito Federal: 11.266 vagas

Principais concursos: TJDFT, PCDF, CGDF, SESDF, SEDF.

Veja aqui a previsão completa.

Goiás: 3.672 vagas

Principais concursos: PC GO, PM GO, TCE GO

Veja aqui a previsão completa.

Mato Grosso: 464 vagas

Principais concursos: PC MT, PM MT, DPE MT.

Veja aqui a previsão completa.

Mato Grosso do Sul: 2.465 vagas

Principais concursos: TRF 3, SED MS, TCE MS, MP MS

Veja aqui a previsão completa.

Nordeste:

Alagoas: 141 vagas

Principais concursos: CGE AL, Perícia AL, TCE AL.

Veja aqui a previsão completa.

Bahia: 4.524 vagas

Principais concursos: Sefaz BA, Embasa, PB BA, TCE BA.

Veja aqui a previsão completa.

Ceará: 2.560 vagas

Principais concursos: PM CE, DPE CE, TJ CE, Sefaz CE.

Veja aqui a previsão completa.

Maranhão: 140 vagas

Principais concursos: TCE MA, ALEMA, TJ MA Juiz.

Veja aqui a previsão completa.

Paraíba: 5.912 vagas

Principais concursos: DPE PB, PM PB, CGE PB.

Veja aqui a previsão completa.

Pernambuco: 5.054 vagas

Principais concursos: SEE PE, TJ PE, PC PE, Hemope.

Veja aqui a previsão completa.

Piauí: 1.482 vagas

Principais concursos: PC PI, Seduc PI, TCE PI, Bombeiros.

Veja aqui a previsão completa.

Rio Grande do Norte: 1.326 vagas

Principais concursos: PGE RN, ALRN, Detran RN, Fundase.

Veja aqui a previsão completa.

Sergipe: 189 vagas

Principais concursos: Sefaz SE, MP SE, Adema SE, COGERP.

Veja aqui a previsão completa.

Norte:

Acre: 608 vagas

Principais concursos: MP AC, Bombeiros AC, PM AC, PC AC e outros

Veja aqui a previsão completa.

Amazonas: 4.737 vagas

Principais concursos: PC AM, PM AM, Sefaz AM, PGE AM e outros.

Veja aqui a previsão completa.

Amapá: 3.126 vagas

Principais concursos: PM AP, TJ AP, SEED AP, Detran AP e outros

Veja aqui a previsão completa.

Pará: 2.988 vagas

Principais concursos: SEFA PA, MP PA, Bombeiros PA, PGE PA e outros

Veja aqui a previsão completa.

Rondônia: 696 vagas

Principais concursos: PGE RO, Seduc RO, PC RO, PM RO e outros

Veja aqui a previsão completa.

Roraima: 1.289 vagas

Principais concursos: SEED RR, PC RR, MP RR, PGE RR e outros

Veja aqui a previsão completa.

Tocantins: 431 vagas

Principais concursos: DPE TO, Sefaz TO, TJ TO, PC TO e outros

Veja aqui a previsão completa.

Sudeste:

Espírito Santo: 2.226 vagas

Principais concursos: MP ES, ALE ES, PGE ES, TCE ES e outros

Veja aqui a previsão completa.

Minas Gerais: 1.105 vagas

Principais concursos: MP MG, TJ MG, DPE MG, Sefaz MG e outros

Veja aqui a previsão completa.

Rio de Janeiro: 1.401 vagas

Principais concursos: Polícia Penal RJ, Seeduc RJ, TCE RJ e outros

Veja aqui a previsão completa.

São Paulo: 22.845 vagas

Principais concursos: PC SP, PM SP, PGE SP, PGM SP e outros

Veja aqui a previsão completa.

Sul:

Paraná: 1.885 vagas

Principais concursos: DPE PR, Sefaz PR, SESA PR e outros

Veja aqui a previsão completa.

Santa Catarina: 1.965 vagas

Principais concursos: PM SC, PC SC e outros

Veja aqui a previsão completa.

Rio Grande do Sul: 5.689 vagas

Principais concursos: Brigada Militar, TJ RS, Faders, Badesul e outros

Veja aqui a previsão completa.

