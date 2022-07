UniProcessus oferta cursos gratuitos de nivelamento básico de inglês, português e matemática. Veja como se inscrever!

Quem trabalha com educação por vezes percebe a dificuldade dos alunos em conteúdos básicos, seja na interpretação de texto e escrita, na capacidade de interpretar e desenvolver cálculos matemáticos ou na falta de conhecimento de conceitos básicos da língua inglesa. Pensando nisso, a UniProcessus está oferecendo gratuitamente cursos de nivelamento nas áreas de Português, Matemática e Inglês com o intuito de ajudar estudantes a superarem as dificuldades que podem surgir ao lidar com essas disciplinas em qualquer etapa da vida.

No contexto do ensino superior, um dos principais motivos para a evasão é a dificuldade que os ingressantes encontram em acompanhar os conteúdos, fazendo com que os alunos fiquem desmotivados e até abandonem o sonho de ter uma formação acadêmica. Para combater esse obstáculo, o MEC recomenda que as Instituições de Ensino Superior (IES) ofereçam cursos de nivelamento das disciplinas básicas.

Por isso, ao pensar em formas de oferecer suporte aos graduandos e concurseiros que desejam voltar ao conteúdo básico, que por vezes caem nas provas, a UniProcessus abriu editais em seu site para que os interessados possam realizar sua inscrição e começarem os cursos de nivelamento.

Diversos fatores podem causar déficits na aprendizagem, como condições socioeconômicas desfavoráveis, falta de estímulo para o estudo e, ainda, dificuldades decorrentes de situações culturais, biológicas e sensoriais. Mas, no que tange o nível de formação básica, a UniProcessus está disposta a realizar ações que promovam equidade entre os estudantes.

Como os cursos funcionarão:

O curso de Português será totalmente online, a data de início é 01/08. As inscrições devem ser feitas pelo site da instituição no link a seguir: https://processus.edu.br/extensao/cursos-de-extensao/.

Os cursos de Matemática e Inglês serão realizados de forma presencial e as aulas acontecem quinzenalmente, aos sábados, no campus II – Águas Claras. As inscrições de ambos devem ser feitas presencialmente, na secretaria dos campi I ou II.

Os editais estão disponíveis no site. Para mais informações entrar em contato com o atendimento do UniProcessus através do telefone: (61) 3442-5300