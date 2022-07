UniProcessus – Centro Universitário oferta opções de dupla diplomação e planos de carreira. Veja como conseguir!

Diante de um mercado de trabalho mais exigente e competitivo, destacar-se profissionalmente é um desafio cada dia maior para os graduandos. Muitas são as variáveis que devem ser levadas em consideração, entre elas a formação acadêmica e sua qualificação técnica. Com o objetivo de ajudar os profissionais a se destacarem nessa difícil realidade, o UniProcessus – Centro Universitário oferece como diferencial aos estudantes a oportunidade de alcançarem dois diplomas ao término do curso superior.

Segundo Lourivania de Lacerda Castro, coordenadora dos cursos de Secretariado e Serviços Jurídicos e Cartoriais da instituição, a possibilidade de dupla diplomação equivale a portas abertas no mercado de trabalho. Pois, ter no currículo dois diplomas significa dizer também que o candidato tem duas vezes mais chances de se destacar em um processo seletivo.

No UniProcessus, os bacharelados com duração entre quatro e cinco anos possuem na base acadêmica as mesmas disciplinas dos cursos tecnólogos, de dois anos. Dessa forma, o universitário tem acesso a um diploma de graduação na metade da formação, já que terá cumprido todas as matérias do curso mais curto. Logo, um estudante de Sistemas de Informação, que tem duração de quatro anos, terá acesso ao diploma de Análise e Desenvolvimento de Sistemas ao concluir o segundo ano de estudos, por exemplo.

Além de oferecer a construção de um currículo mais robusto, a dupla diplomação representa um adiantamento para quem quer prestar concurso público, porque antes mesmo do término do bacharelado, o estudante adquire conhecimento necessário para realizar as provas pretendidas.

“Para um avaliador de currículo, isso demonstra que o candidato nunca parou de estudar. E se ele quiser ser um bom profissional, ele tem todas as ferramentas para isso”, avalia Castro acerca do assunto.

Dito isso, as duplas diplomações que a instituição oferta incluem: Administração Pública e Gestão Pública; Administração Pública e Gestão de RH; Administração e Gestão Ambiental; Administração e Gestão Hospitalar; Ciências Contábeis e Gestão Financeira; Ciências Contábeis e Comércio Exterior; Direito e Serviços Jurídicos e Cartoriais; Secretariado (ênfase no Judiciário) e Direito.

Plano de Formação de Carreira

Outro diferencial oferecido pelo Uniprocessus que deixa o currículo mais atrativo para os jovens universitários é o chamado ‘’Plano de Formação de Carreira’’, ao qual corresponde a uma possibilidade de ascensão profissional, segundo Castro, pois objetiva proporcionar um currículo excepcional e destacar o candidato por sua preparação através de certificações.

Como assim?

Em cada semestre o estudante adquire uma certificação que o qualifica para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, auxilia na preparação para um concurso público, caso ele decida se inscrever. Então, por exemplo, um acadêmico cursando Ciências Contábeis tem, ao concluir o primeiro semestre do curso, a certificação de Agente Administrativo. Em seguida, no fim do segundo, ele soma ao anterior a qualificação em Auxiliar Financeiro. No terceiro, ele se habilita como Gerente Financeiro. Dessa forma, a maioria dos cursos dá certificação a cada semestre e o estudante pode acumular várias ao longo da graduação.

Para mais informações, acesse o site: https://processus.edu.br/ e se inscreva no vestibular. As matrículas também podem ser realizadas pelo telefone: (61) 3442-5300.

Nossas aulas começam dia 01/08/2022, segunda-feira, estamos esperando por você!