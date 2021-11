Transição consciente em cinco passos para recriar a carreira profissional

Em seu primeiro livro Naíce Dematte desmistifica a transição de carreira contando sua experiência pessoal e explica ainda porque qualquer pessoa pode redefinir sua jornada profissional com apenas cinco passos

Mais do que tomar a decisão de mudar de carreira é importante ter consciência de como fazer essa transição, que pode e deve ser realizada de maneira positiva. Essa jornada pode ser um recomeço em qualquer fase da vida, não apenas profissional mas também pessoal, é o que demonstra a autora Naíce Dematte no livro “Transição Consciente – Como aplicar a sua Energia Produtiva e seus Talentos Pessoais para recriar a Caminhada Profissional”, a ser lançando nesta quarta, 10 de novembro, em Brasília.

No livro, Dematte apresenta o método Recriar Consciente, com cinco passos para a transição consciente: despertar para a mudança, compreender a si mesmo, reconhecer seus talentos profissionais, redirecionar sua energia produtiva e acreditar no êxito do novo caminho.

Escrita em menos de um ano, a publicação conta a história da autora, que em primeira pessoa, explica como transitou da área da segurança pública – foi delegada de polícia – para a área do desenvolvimento pessoal. Dematte aborda temáticas como o medo da mudança e como lidar com esse sentimento, a possibilidade de se recriar e reinventar a partir de escolhas, a importância do autoconhecimento, o valor da energia produtiva, a descoberta e o reconhecimento de seus talentos, e muito mais.

Mais do que um livro biográfico, trata-se de um guia rumo à nova carreira para quem pretende recomeçar, seja por não estar feliz com suas escolhas de atuação seja porque se aposentou e ainda não sabe como investir o tempo a partir de agora. Para Naíce seu livro deve ser uma ferramenta de crescimento para o leitor, “o que um escritor realmente almeja é atingir em cheio o coração e a mente do leitor, que sua obra seja lida, relida, que o livro seja riscado, usado e recomendado” explicou.

Como adquirir

O livro poderá ser comprado no lançamento, com direito à autógrafo da autora. E estará disponível para compra na web a partir de 11 de novembro no site da Amazon.

Sobre a autora

Naíce é delegada de polícia aposentada, da Polícia Civil do Distrito Federal. Optou pela transição de carreira ao deixar o Direito e investir foco e energia em estudos no campo do desenvolvimento humano. Formou-se então em Coaching Integral Sistêmico, Master Coaching, Análise de Perfil Comportamental CIS Assessement e especialização em Coaching de Carreira pela Febracis. Aprofundou conhecimentos em Inteligência Emocional, na Conquer e Programação Neurolinguística, na INNER 360. Atualmente, atua como palestrante, treinadora e Master Coach de Carreira, com orientação profissional e vocacional para adultos e adolescentes do ensino médio. Além disso, como professora/tutora, conduz várias disciplinas nas pós-graduações EAD em Coaching Jurídico e Coaching Educacional, da Faculdade Unyleya.

Serviço:

Lançamento Transição Consciente – Como aplicar a sua Energia Produtiva e seus Talentos Pessoais para recriar a Caminhada Profissional

Data: 11/11/21

Horário: 19h30

Local: Carpe Diem – CCBB

Assessoria de Imprensa: Renata Nandes – (61) 98260-9119