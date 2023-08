Tradutor profissional: o que é e quais serviços podem atuar

Um mundo cada vez mais globalizado resulta em uma grande passagem de informações em todos os idiomas possíveis, o que torna o trabalho do tradutor profissional essencial em muitas áreas, principalmente na de comunicação.

Apesar de hoje em dia ser fácil encontrar formas de traduzir textos para outro idioma, como programas de traduções gratuitos, ainda assim o trabalho de um tradutor é necessário para que o conhecimento linguístico e técnicas adequadas sejam aplicadas e a tradução consiga ser fiel à mensagem passada.

Mesmo com tamanha importância no mundo atual, muitos ainda não conseguem enxergar em quais áreas um tradutor profissional é capaz de atuar e quais são os objetivos desse profissional. Por isso, se há interesse na área da tradução profissional, continue a leitura e saiba mais sobre essa profissão promissora!

O que faz um tradutor profissional?

O principal trabalho é passar um determinado conteúdo para outro idioma, levando em consideração aintenção e seu significado original.

Para que um tradutor consiga realizar seu trabalho com excelência, é fundamental que ele tenha um conhecimento avançado sobre as duas línguas trabalhadas na tradução e também consiga identificar fatores culturais como expressões populares, gírias, costumes e até mesmo trocadilhos.

Ao contrário do intérprete profissional, o tradutor trabalha somente com a tradução de uma linguagem escrita. Com isso, é possível atuar traduzindo livros, documentos, textos, entre outros.

Para que o trabalho seja considerado eficaz, é necessário habilidades específicas, dando ênfase nas de revisão e escrita. Somente com essas habilidades é possível transmitir a mensagem para outro idioma de forma clara e sem que seja ignorado nada do trabalho original.

Atualmente, um tradutor profissional pode e deve fazer uso da tecnologia para potencializar seu trabalho. É possível utilizar corretores, dicionários, editores de texto, entre outras muitas ferramentas disponíveis. Com elas, é possível garantir a fidelidade do trabalho original. Porém, isso não descarta a necessidade do conhecimento linguístico do tradutor.

Para ser tradutor profissional não é necessário um diploma na área, embora isso seja considerado um diferencial. A graduação não é obrigatória porque a profissão ainda não é regulamentada. Por isso, basta ter o conhecimento e as habilidades necessárias para ingressar na carreira.

Uma grande vantagem de se trabalhar com a tradução é a possibilidade de atuar de forma autônoma, ou seja, como freelancer. Para facilitar o trabalho desses profissionais, o Sintra (Sindicato Nacional dos Tradutores) estabeleceu uma tabela para referência de valores dos principais serviços realizados por um tradutor profissional.

Em quais áreas pode atuar o tradutor profissional?

Para cada tipo de tradução existe uma área específica de atuação, por isso indica-se que a pessoa interessada em ser um tradutor profissional conheça quais são os principais tipos de tradução antes de tentar ingressar nesse ramo.

Além de conhecer bem as áreas e qual deseja atuar, a pessoa deve estar por dentro das habilidades necessárias para realizar boas traduções, não apenas um excelente conhecimento em duas línguas.

Também é preciso desempenhar a profissão com muito conhecimento técnico e estar disposto a aprender continuamente. Para esses profissionais, as principais áreas disponíveis no Brasil são:

1. Tradução Audiovisual

Um tradutor profissional que trabalha na área de tradução audiovisual desempenha suas atividades na televisão, cinema, vídeos, textos audiovisuais e em tudo que engloba a imagem. Atualmente, a tradução audiovisual abrange cerca de quatro modalidades:

Dublagem;

Legendagem;

Vozes superpostas;

Interpretação simultânea.

O mercado da tradução audiovisual é extremamente procurado por tradutores profissionais, principalmente aqueles que dominam a língua inglesa.

Existem até mesmo cursos de pós-graduação focados na tradução em materiais do audiovisual, sendo seu público-alvo os graduandos em tradução profissional e profissionais que já atuam nessa área e desejam se especializar.

2. Tradução Técnica

A tradução técnica também é uma grande área para um tradutor profissional atuar. Seu objetivo está na tradução de materiais que exigem conhecimentos técnicos e bastante específicos.

Geralmente, para atuar bem nessa área, o tradutor profissional deve demonstrar um conhecimento vasto sobre o tema tratado na tradução, principalmente sobre a terminologia específica utilizada, além de um vocabulário vasto e muita precisão.

3. Tradução Jurídica

Muito conhecida também como tradução judiciária ou tradução legal, a tradução jurídica é uma área que busca profissionais capazes de reconhecer e traduzir terminologias da área jurídica. O tradutor profissional deve trabalhar com termos jurídicos em documentos e respeitá-los.

Para trabalhar nessa área, é preciso desempenhar um grande conhecimento em toda a esfera legal e conseguir realizar a tradução desses documentos sem que o significado seja perdido no meio do trabalho. Entre os documentos traduzidos dentro dessa área, podemos citar:

Procurações;

Petições;

Contratos;

Processos jurídicos;

Acordos;

Peças processuais;

Documentos extrajudiciais.

Além desses documentos, o tradutor profissional também é capaz de trabalhar com a tradução de livros dessa área, principalmente aqueles utilizados na faculdade de direito que dependem de uma tradução para o português ou outra língua.

4. Tradução Literária

A tradução literária é uma área considerada desafiadora para um bom tradutor. Isso porque ela trabalha com a tradução de obras literárias e textos que dependem de uma interpretação rica da essência do autor e a sua reprodução que deve preservar a intenção da obra original.

Para conseguir desempenhar seu papel nessa área, o tradutor profissional deve usar de muita criatividade e conhecimento.

Tudo que for traduzido precisa conseguir demonstrar os mesmos sentidos, o que é considerado muito desafiador. Essa área pode trabalhar com a tradução de peças de teatro, poemas, livros, adaptações, contos e poemas.

5. Interpretação de conferências

Para finalizar as principais áreas de atuação do tradutor profissional temos a Interpretação de Conferências. Essa área tem o objetivo de transmitir uma mensagem de um idioma para o outro em congressos científicos, conferências médicas, assembleias, eventos empresariais ou conferências de imprensa.

Assim como na tradução técnica, o tradutor profissional também deve estar por dentro do assunto que deverá traduzir para outro idioma.

Por que contratar os serviços de um tradutor profissional?

Contratar os serviços de um tradutor profissional é necessário em muitas áreas. Isso porque, somente esse profissional é capaz de traduzir textos ou documentos com maior credibilidade e confiança.

Mesmo que as ferramentas de tradução de texto sejam eficientes para pequenas traduções, elas nem sempre conseguem traduzir de forma fiel ao texto original. Uma boa tradução depende de um profissional com experiência e bagagem cultural.

Com seu trabalho, é possível reduzir erros ortográficos que aparecem frequentemente em tradutores online e também garantir o contexto daquilo que foi traduzido.

Por isso, contratar os serviços de um tradutor profissional é considerado um investimento, não só para tradução de documentos importantes. Somente esse profissional é capaz de garantir traduções precisas e com maior qualidade, além de entregar o trabalho dentro do prazo.

De fato, um tradutor profissional faz toda a diferença para a tradução de projetos em qualquer área. Por isso, esse profissional é de extrema importância hoje em dia e garante que mensagens de diversos meios sejam entendidas nas mais diversas línguas, principalmente nas mais utilizadas, como inglês e espanhol.

Gostou de entender mais sobre a profissão de tradutor? Então compartilhe esse artigo com seus amigos que possam se interessar!