Sesi-DF abre 304 vagas gratuitas para os Ensinos Fundamental e Médio

O Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF) está com 304 oportunidades de gratuidade regulamentar abertas nas escolas da rede no Gama, em Sobradinho e em Taguatinga. São 225 vagas para os anos finais do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano) e 79 para a 1ª série do Novo Ensino Médio. Os editais de abertura das vagas foram publicados no site do Sesi-DF, e as inscrições podem ser feitas até segunda-feira (16).

As vagas são destinadas prioritariamente a trabalhadores da indústria e dependentes. Caso não sejam preenchidas por esse público, serão destinadas à comunidade em geral. É preciso que o aluno tenha sido aprovado em instituição de ensino pública ou privada no ano de 2022. As aulas terão início em 25 de janeiro.

Ensino Fundamental

Das 225 vagas abertas para os anos finais do Ensino Fundamental por meio do Edital Sesi nº 3/2023, 127 são para o Sesi Gama e 98 para o Sesi Taguatinga, nos turnos matutino e vespertino, conforme as tabelas abaixo:

Vagas no Sesi Gama Ensino Fundamental Matutino Vespertino 6º ano 12 25 7º ano 7 25 8º ano 12 25 9º ano 14 7

Vagas no Sesi Taguatinga Ensino Fundamental Matutino Vespertino 6º ano – 15 7º ano 15 26 8º ano 1 17 9º ano – 24



1ª série do Novo Ensino Médio

As 79 vagas para a 1ª série do Novo Ensino Médio são remanescentes do Edital Sesi nº 1/2022, lançado em agosto passado. O Edital Sesi nº 2/2023, publicado agora, traz 36 vagas para o Sesi Taguatinga, 22 para o Sesi/Senai Sobradinho e 21 para o Sesi Gama, nos turnos matutino e vespertino, distribuídas por itinerários formativos, de acordo com as tabelas a seguir:

Vagas no Sesi Taguatinga 1ª série do Novo Ensino Médio – itinerário formativo Matutino Vespertino Técnico em Rede de Computadores – 1 Ciências da Natureza 15 3 Matemática – 6 Técnico em Telecomunicações – 4 Técnico em Manutenção Automotiva – 7

Vagas no Sesi/Senai Sobradinho Novo Ensino Médio – itinerário formativo Matutino Vespertino Técnico em Eletrotécnica – 2 Matemática – 2 Ciências da Natureza – 2 Técnico de Desenvolvimento de Sistema 2 – Técnico de Design Gráfico 14 –

Vagas no Sesi Gama Novo Ensino Médio – itinerário formativo Matutino Vespertino Técnico em Eletrotécnica – 8 Ciências da Natureza – – Matemática – 4 Técnico de Design Gráfico 9 –



Como se inscrever

É preciso acessar o site do Sesi-DF, preencher o formulário e anexar os seguintes documentos digitalizados:

RG do candidato

CPF do candidato

Documento que comprove a aprovação no 5º, 6º, 7º ou 8º ano, para os candidatos a uma vaga para as séries finais do Ensino Fundamental, ou no 9º ano, para os candidatos a uma vaga para a 1ª série do Novo Ensino Médio. Pode ser apresentado declaração de escolaridade ou boletim escolar assinado e carimbado pela escola de origem referente ao ano letivo de 2022;

Declaração de baixa renda redigida de próprio punho pelo responsável;

Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GFIP) e da Guia da Previdência Social (GPS) com o CNPJ da empresa contratante, no caso de trabalhadores da indústria, para comprovar o vínculo.



No caso do Novo Ensino Médio, no ato da inscrição, é preciso indicar o itinerário formativo desejado.

Ao finalizar a inscrição, o responsável visualizará na tela uma mensagem de confirmação do procedimento. A seleção ocorrerá por ordem de recebimento da inscrição e análise documental, e os candidatos serão classificados em dois grupos: o de industriários e dependentes e o da comunidade.

A divulgação dos resultados ocorrerá em 17 de janeiro, no site do Sesi-DF e em murais das escolas da Rede Sesi-DF de Educação. As matrículas dos convocados deverão ser feitas de 17 a 23 de janeiro, pessoalmente, na escola escolhida durante a inscrição. A lista dos documentos necessários para matrícula está disponível no respectivo edital de abertura de vagas.

O Sesi-DF fornecerá aos estudantes contemplados com a gratuidade a isenção da taxa de matrícula e de todas as mensalidades e os livros didáticos do Sistema Estruturado de Ensino da Rede Sesi de Educação.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Sesi-DF. O atendimento, em dias úteis, é pelo número (61) 4042-6565, das 7h30 às 18h30.