SES-DF divulga concurso com 230 vagas para médicos

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou nesta segunda-feira (28) a realização de concurso para vagas e formação de cadastro reserva. São 230 oportunidades em diversas especialidades médicas.

O salário e a carga horária semanal dos cargos ofertados no certame da pasta são os relacionados a seguir: médico (família e comunidade), 40h, R$ 12.654; e médico (demais especialidades), 20h, R$ 6.327.

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) é o responsável pelo certame. Confira todos os detalhes no edital publicado no Diário Oficial do DF (DODF).