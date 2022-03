Senai seleciona mentores com bolsa de R$ 8 mil

Os bolsistas selecionados vão atuar no apoio às empresas e empreendedores que participam dos diferentes programas de incentivo

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), juntamente com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e a Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas (Fapeal), lançou o edital de seleção de mentores para o programa Mentoring Team. O contrato é de 24 meses e a bolsa mensal, de R$ 8 mil. As inscrições serão encerradas no dia 8 de março.

Os bolsistas selecionados vão atuar no apoio às empresas e empreendedores que participam dos diferentes programas de incentivo ao empreendedorismo inovador no estado, como o Centelha, GDH, Lagoon, PPG Empresas, Tecnova, entre outros.

São sete vagas no total, uma por área: Captação de recursos; Administrativa e Financeira; Marketing/Comunicação; Vendas e Operações/Customer Success; Tecnologia; Jurídica; e Propriedade Intelectual e Expansão Mercadológica/Negócios Internacionais.

De acordo com o edital, que está disponível no link https://doity.com.br/mentoring-team, serão 40 horas semanais de trabalho (segunda à sexta – das 8h às 18h), podendo sofrer alterações de acordo com a necessidade de atuação dos programas e eventos relativos ao ecossistema de inovação.

A equipe deverá trabalhar no Centro de Inovação do Polo Tecnológico de Alagoas (CIPT), no bairro do Jaraguá, e atuará transversalmente nos demais ambientes de inovação do ecossistema local, inclusive, no SenaiHub, no bairro do Poço, em Maceió.