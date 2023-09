Senai-DF abre 5 mil vagas gratuitas para cursos com início em 2023

As inscrições devem ser feitas pelo site cursos.senaidf.org.br até o dia 11 de dezembro ou enquanto houver vagas

O ano está chegando perto do fim, mas 2023 ainda guardou uma boa oportunidade para quem quer iniciar uma carreira ou percebeu que está na hora de dar uma encorpada no currículo!

Nesta segunda-feira, 11 de setembro, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF) publicou o último edital de 2023 do Programa Senai de Gratuidade Regimental. Ao todo, estão abertas 5.189 vagas gratuitas em cursos, sendo 5.099 em qualificação profissional, nas modalidades presencial e a distância, e outras 90 vagas para cursos técnicos, nas modalidades presencial e semipresencial.

As inscrições devem ser feitas pelo site cursos.senaidf.org.br até o dia 11 de dezembro ou enquanto houver vagas, uma vez que há cursos com alta procura e as vagas se esgotam rapidamente.

No site, é preciso escolher o curso desejado, preencher o formulário e anexar cópia frente e verso do RG. Os pré-requisitos variam de acordo com cada formação e estão disponíveis no edital de abertura das vagas e na página de inscrição — no caso dos cursos técnicos, é preciso ter no mínimo 16 anos de idade e ter terminado o Ensino Médio ou estar cursando a 2ª série.

Caso haja quantidade maior de interessados do que o número de vagas disponível, os excedentes serão ordenados em uma lista de espera. É possível se inscrever para mais de um curso, desde que eles sejam em turnos diferentes.

As formações são realizadas por meio do Programa Senai de Gratuidade Regimental e destinadas a pessoas de baixa renda.

Foto: Victor Hugo Pessoa/Senai-DF

Escolha a modalidade que se adequa melhor à sua rotina

Ao se inscrever, o interessado deve ficar atento às modalidades disponíveis para ter o melhor aproveitamento da formação, uma vez que há cursos presenciais, semipresenciais e a distância.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No edital lançado nesta segunda (11) há vagas presenciais, semipresenciais nas escolas do Senai-DF no Gama, em Sobradinho, em Taguatinga, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Na escola Sesi/Senai Brasília, localizada no Setor de Indústrias Gráficas, todas as vagas ofertadas são na modalidade a distância.

No caso da modalidade presencial, as aulas ocorrem na escola do Senai-DF para a qual o aluno se inscreveu e a presença em sala de aula é necessária para a formação.

O interessado em estudar na modalidade semipresencial terá 80% da carga horária do curso em ambiente virtual, mas precisa se planejar para comparecer às aulas presenciais, que totalizam 20% do curso. Já nos cursos a distância, a formação é feita totalmente online, sem nenhuma aula presencial.

Para qualquer uma das modalidades, o aluno deve presença mínima de 75% nas aulas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Qualificação x cursos técnicos

Os cursos de qualificação são de curta e média duração e, neste edital, têm de 160 a 670 horas-aula. O objetivo é inserir o aluno no mercado de trabalho ou permitir a ele uma recolocação profissional. Na conclusão, o Senai-DF concede um certificado.

Já os cursos técnicos têm de 960 a 1.200 horas-aula (de um ano a um ano e meio) e formam profissionais com conhecimentos teóricos, técnicos e operacionais em diversas atividades da indústria. Ao concluir, o estudante recebe um diploma.

Inscrições online, com matrículas presenciais

As inscrições são feitas pelo site cursos.senaidf.org.br, mas as matrículas ocorrem presencialmente, na escola do Senai-DF escolhida pelo interessado no momento da inscrição.

As vagas serão ocupadas por ordem de inscrição e o Senai-DF entrará em contato por e-mail ou por telefone para convocar os candidatos para confirmação da matrícula, pessoalmente, quando a turma atingir o quantitativo necessário de alunos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O prazo para comparecer à respectiva escola é de até dois dias úteis após a convocação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h30. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados de um dos pais ou do responsável legal.

Para a efetivação da matrícula, é preciso apresentar original e entregar cópia do RG, do CPF e dos comprovantes de escolaridade e de residência. Para alunos menores de idade, é necessário também o RG e o CPF do responsável legal.

Em caso de dúvidas, o interessado pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Senai-DF, pelo telefone (61) 4042-6565, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE