Senado aprova criação de 811 vagas para DPU

O Senado Federal aprovou, na última terça-feira (17), o projeto de lei 1252/2022, que cria vagas para a Defensoria Pública da União. Serão desenvolvidas 811 oportunidades para cargos de nível superior e médio.

Atualmente, a DPU opera com funcionários emprestados de outros órgãos do governo federal. O PL permite que esses servidores sejam redistribuídos à DPU, além de estruturar o plano de carreira e fixar o valor das remunerações dos servidores.

Do total de vagas, 401 são para o cargo de técnico da defensoria pública da união, com exigência de ensino médio, e 410 para analista de defensoria pública da União, com necessidade de nível superior, que poderá ser em qualquer área ou em áreas específicas.

No caso de técnicos, salário inicial é de R$ 4.363,94 (podendo chegar a R$ 6.633,12 no final de carreira). Para analsitas, inicial de R$ 7.323,60 (chegando a R$ 10.883,07 no final da carreira).

*Com informações do JC Concursos