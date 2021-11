Seminário Reboot traz a Brasília grandes nomes do marketing político e da comunicação governamental

O encontro ocorre nos dias 9 e 10 de dezembro no auditório do Edifício ION (601 Norte) e oferece uma imersão com grandes nomes da comunicação, como o fotógrafo Ricardo Stuckert, o professor do RenovaBR, Rodrigo Gadelha, o especialista em marketing político e eleitoral, Lucas Pimenta, entre outros

Brasília será palco da segunda edição do Seminário Reboot, um evento dedicado a “reiniciar” e aprimorar o conhecimento em marketing político e comunicação governamental. O encontro ocorre nos dias 9 e 10 de dezembro no auditório do Edifício ION (601 Norte) e oferece uma imersão com grandes nomes da comunicação, como o fotógrafo Ricardo Stuckert, o professor do RenovaBR, Rodrigo Gadelha, o especialista em marketing político e eleitoral, Lucas Pimenta, entre outros.

Em sua nova edição, o Reboot antecipa e propõe um aprofundamento em temas essenciais do marketing político e da comunicação governamental e que certamente vão estar presentes nas Eleições de 2022. Tudo sob o olhar de quem entende do assunto. Estratégia e narrativa, conteúdo digital, o audiovisual na comunicação política, Storytelling, Big Data, o uso do WhatsApp e tráfego pago são alguns dos assuntos que vão ser discutidos pelo time de palestrantes, que inclui também nomes como o especialista em tráfego, Danilo Nogueira; o consultor em mídias digitais, Emerson Saraiva; o estrategista digital, Fred Perillo; e a publicitária e diretora da agência Nuvem, Nani Blanco, uma das organizadoras do evento.

“O Reboot incorpora toda a comunicação política e governamental através desses players. Cada palestrante tem a sua visão, sua experiência e vem de partes diferentes do país. Isso permite uma visão ampla para quem trabalha com política, seja assessor, político, jornalista, pré-candidato ou quem apenas gosta do tema. No seminário, os participantes terão acesso a várias visões de comunicação a partir de temas específicos”, explica a organizadora Nani Blanco.

O Reboot também conta com painéis específicos como os seguintes temas: Mulheres na Política, Eleições 2022 – polarização ou terceira via e Prefeitos Digitais. Uma atração internacional e mais nomes que vão participar dos painéis vão ser confirmados nos próximos dias.





A primeira edição

Em 2019, Brasília sediou a primeira edição do Seminário Reboot. Naquele ano, foram três eventos, um na capital federal, outro no Rio de Janeiro e um em Lisboa (Portugal). No ano seguinte, o seminário foi adiado em função da pandemia. Agora, em 2021, com a liberação dos eventos foi permitido nova edição presencial.

Serviço:

Seminário Reboot

Datas: 9 e 10 de dezembro

Local: auditório do Condomínio ION, SGAN Qd. 601 Bloco H – L2 Norte

Informações: www.seminarioreboot.com.br