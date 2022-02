Secretaria do Trabalho abre vagas para curso de costura e vendas

O processo seletivo conta com 70 vagas destinadas aos cursos de qualificação profissional de costura, 20 vagas para técnicas de vendas e com 50 vagas em noções básicas de marketing digital

Nesta quinta-feira (24), a Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal publicou edital com novas vagas destinadas a cursos profissionalizantes para mulheres, do Projeto “ECÃO BAGS BRASIL”

O processo seletivo conta com 70 vagas destinadas aos cursos de qualificação profissional de costura, 20 vagas para técnicas de vendas e com 50 vagas em noções básicas de marketing digital.

Para as candidatas interessadas em participar do projeto, os cursos terão duração total de 112 horas, sendo que o curso de Técnicas de Vendas será realizado por meio de aulas virtuais síncronas e assíncronas (ao vivo e gravadas), na plataforma HOTMART.

Ambos os cursos serão ministrados pela entidade FÓRUM BRASIL MULHER – FORBS. Para participar, serão exigidos os seguintes requisitos para participação no Projeto:

Pessoa física, brasileira nata ou naturalizada;

Ter entre 16 a 29 anos;

Ter ensino fundamental Incompleto;

Morar no Macroterrítório Nordeste (Regiões Administrativas de São Sebastião, Paranoá, Itapoã e Varjão).

As inscrições serão abertas de forma eletrônica no portal da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal (SETRAB) www.trabalho.df.gov.br, a partir desta quinta (24) a dia 5 de março, por meio do preenchimento de formulário eletrônico a ser disponibilizado durante o período de inscrição.

As informações registradas são de caráter auto declaratórias e de responsabilidade do declarante. Portanto, se o candidato preencher algum dos campos do formulário eletrônico com informações inverídicas, estará automaticamente eliminado do processo seletivo.

A relação das candidatas convocadas será divulgada no site da SETRAB, no dia 7 de março. Elas deverão comparecer a uma das Agências de Atendimento ao Trabalhador até o dia 11 de março, das 08h às 17h, e apresentar os documentos comprobatórios originais:

