Quatro provas oferecem 169 vagas na capital

Os concurseiros terão um final de ano com ótimas oportunidades, das quase 23 mil vagas, as melhores remunerações estão no judiciário

Gabriel Sousa

[email protected]

Segundo levantamento realizado ontem, há 89 concursos públicos abertos no Brasil. Ao todo, são aproximadamente 23 mil vagas espalhadas por todo o país, que podem ser preenchidas por pessoas com todos os níveis de escolaridade. No Distrito Federal, quatro processos seletivos oferecem salários que podem chegar a até 22 mil reais.

Os concurseiros terão um final de ano com ótimas oportunidades para a construção de suas carreiras. Das quase 23 mil vagas, as que oferecem melhores remunerações são relacionadas ao setor judiciário. No certame do Tribunal Regional Federal de Justiça da Terceira Região (TRF 3º Região), os salários chegam a até R$ 32 mil. O segundo com a maior remuneração é o do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que pagará até R$ 30,4 mil para os novos funcionários.

No Distrito Federal, quatro processos seletivos estão abertos e irão empregar 169 novos funcionários nos próximos meses. As remunerações podem chegar a até R$ 21.947,82.

Secretaria de Educação

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) abriu, nesta quarta-feira (10), um processo seletivo simplificado que empregará 30 professores de educação física que irão atuar temporariamente no projeto Programa Escola do Esporte. As inscrições devem ser feitas até às 18 horas da próxima segunda (15).

Das 30 vagas, 26 são destinadas para professores, enquanto as outras quatro serão ocupadas por coordenadores da área de educação física. Ambos os cargos irão desenvolver atividades para atender alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal e também para idosos e pessoas com deficiência.

Para realizar a inscrição, o participante deve responder a um formulário disponível no link. Os candidatos terão a formação e a experiência profissional analisada, e na próxima fase deverão comparecer a uma entrevista com a banca organizadora do certame, que terá a duração máxima de 30 minutos.

TCU

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu no dia 1º de novembro, as inscrições para concurso público que disponibiliza 20 vagas para a função de auditor federal de controle externo. O salário inicial é de R$ 21.947,82 e os cadastros poderão ser feitos até 20 de novembro.

Os candidatos terão que realizar o pagamento de uma taxa de R$ 180 para concorrer ao certame. A inscrição deverá ser feita no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) no link. Poderão participar do processo seletivo aqueles que possuírem uma formação superior em qualquer área.

Das 20 vagas, uma será destinada a uma pessoa com deficiência, enquanto cinco serão oferecidas para aqueles que se autodeclararem negros. As outras 14 serão para a ampla concorrência.

O concurso público será dividido em duas etapas: a primeira consistirá em uma prova objetiva de múltipla escolha, que será realizada no dia 13 de março de 2021. Os que forem aprovados, farão uma avaliação discursiva no dia 22 de maio. A segunda etapa consistirá em uma etapa de formação de caráter eliminatório, que será realizado exclusivamente em Brasília, pelo Instituto Sezerdello Corrêa.

Funpresp-Exe

A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público do Poder Executivo (Funpresp-Exe) abriu as inscrições para um concurso público que oferece 53 vagas para analistas de previdência complementar. Os cadastros devem ser feitos até às 18h da próxima sexta-feira (19) no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe)

As remunerações podem chegar a até R$ 6.848, sendo permitida apenas a candidatura de participantes que possuem uma formação superior. Ao todo são disponibilizados 10 cargos para as áreas administrativa, atuária, auditoria e controle, comercial, comunicação e ouvidoria, contábil, investimento, jurídica, previdenciária e tecnologia. De acordo com o edital, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

MJSP

As inscrições de um concurso público do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que oferece 66 vagas para técnicos especializados estão abertas até a próxima quarta-feira (17). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, e a remuneração para o contratado será de R$ 6.130.

Os concurseiros poderão se candidatar para três cargos de técnica especializada: a de formação e capacitação, gestão de ativos e parcerias e de pesquisa e análise de dados. A banca organizadora do processo seletivo é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe), e a inscrição deve ser realizada no site oficial da banca.