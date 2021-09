Prova discursiva para Promotor do MPDFT começa nesta sexta (10)

A aplicação da prova ocorre até domingo (12). Ao todo, 360 candidatos aprovados na 1ª etapa do certame deverão fazer a prova

Começa nesta sexta-feira (10), a aplicação da prova discursiva (2ª fase) do 32º concurso público para ingresso na carreira de Promotor de Justiça adjunto do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Essa fase será composta por três provas discursivas, cada uma delas dividida em duas partes: a primeira, reservada à produção de peça, parecer, recurso ou manifestação ministerial; e a segunda, constituída de, no mínimo, três e de no máximo, seis questões.

Serão três dias de prova. Na sexta será prova do grupo 1, direito penal e direito processual penal; no sábado será a vez do grupo 2, direito civil e direito processual civil; e no domingo será direito administrativo e direito constitucional.

As provas serão aplicadas todos os dias das 14h às 19h, no Centro Universitário de Brasília – Uniceub, da Asa Norte. Os portões serão abertos às 12h30 e fechados às 13h30. Além do cartão de inscrição, os inscritos devem apresentar o documento de identificação informado no ato da inscrição preliminar. Para saber o número da sala em que fará a prova, o candidato pode acessar o site do MPDFT.

Em atendimento aos protocolos de prevenção à Covid-19, o MPDFT vai aferir a temperatura dos candidatos antes do acesso ao local de provas, exigir o uso e a troca de máscara a cada duas horas, incentivar o uso de álcool 70% e garantir o distanciamento social antes e durante a aplicação. As salas serão previamente limpas, conforme recomendações da Anvisa.

Cronograma das provas:

Prova objetiva: 4 de julho de 2021

Prova discursiva: 10 a 12 de setembro de 2021

Prova oral: 22 a 25 de fevereiro de 2022

Com informações do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios