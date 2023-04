Projeto oferece oficinas gratuitas de Audiovisual

As aulas são presenciais; será disponibilizado transporte para suporte e deslocamento saindo às 13h da Rodoviária do Plano Piloto

O Escola das Artes é uma parceria entre a (OSC) Instituto de Desenvolvimento, Inclusão Social e Cultural (IDISC) e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC), com a criação de um serviço de proteção básico, que integra e inclui estudantes e a comunidade ao mercado de trabalho com capacitações na área do Audiovisual e Comunicação Social.

Buscando fortalecer a função educativa e produtiva, além de promover o desenvolvimento da arte e da cultura, as atividades diárias de capacitação, serão ministradas em formato de oficinas, sendo elas: roteiro, direção, direção de arte, produção, interpretação teatral e fotografia, o projeto também se destaca ao atender pessoas com deficiência visual.

As oficinas serão no Polo de Cinema e Vídeo Grande Otelo, em Sobradinho-DF, movimentando o espaço e transformando-o em um novo polo artístico na capital federal. Os cursos promovidos pela Escola das Artes serão gratuitos, com certificado válido para aplicação em horas complementares, e abertos à população maior de 15 anos.

São 200 vagas destinadas a comunidade entre estudantes do EM e faculdades, profissionais da área de comunicação social e cultura e pessoas que tenham interesse em conhecer mais sobre o mercado do audiovisual. As aulas para a primeira turma serão nos dias 03, 05, 07, 11 e 13 de abril e, da segunda turma nos dias 04, 6,10, 12 e 14 de abril, de segunda a sexta, das 14h às 18h. O projeto disponibiliza transporte gratuito saído da rodoviária do Plano Piloto aos estudantes, assim como interação pré e pós-aulas nas redes sociais.

Serviço:

Cursos gratuitos no Projeto Escola das Artes

Local: Polo de Cinema e Vídeo Grande Otelo – Sobradinho-DF

Inscrições pelo link: https://escoladasartesbsb.com.br/sample-page/

Contato: [email protected]

Instagram: @escola_das_artes